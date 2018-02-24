Серебряков каким-то удивительным образом застрял в 90-х.

Вся его аргументация, все эти “надо спасать детей” и русская проклятость и экзальтация – она оттуда.

В 1992 эмиграция была обычной темой для разговора. Кто-то уехал, кто-то вернулся. Большинство стиснуло зубы и принялись обустраивать свою жизнь.

Вроде бы уже четверть века прошло, а люди искусства все продолжают долдонить свое бесконечное “надо валить из рашки”.

У кого-то это превратилось в амплуа, у кого-то – в своего рода пароль секты “против путина”, по которому они определяют своих.