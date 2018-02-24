{ 24 февраля 2018 }

Серебряков

Рубрики: [Фейсбук]  

Серебряков каким-то удивительным образом застрял в 90-х.
Вся его аргументация, все эти “надо спасать детей” и русская проклятость и экзальтация – она оттуда.
В 1992 эмиграция была обычной темой для разговора. Кто-то уехал, кто-то вернулся. Большинство стиснуло зубы и принялись обустраивать свою жизнь.
Вроде бы уже четверть века прошло, а люди искусства все продолжают долдонить свое бесконечное “надо валить из рашки”.
У кого-то это превратилось в амплуа, у кого-то – в своего рода пароль секты “против путина”, по которому они определяют своих.

Сергей Ключенков


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