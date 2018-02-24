Знаете что очень грустно?

Работает своего рода “машинка-автомат”: мальчики и девочки, приезжающие в Москву, да и в любой мегаполис, и получающие здесь сколько-нибудь приличное образование, приличные деньги и приличную тусовку, – механически, одним пакетом получают себе в голову понятно какое программное обеспечение: “святой Немцов”, “Крым не наш”, “Россия оккупировала Донбасс”, “Навальный борется за справедливость”, “профессор ВШЭ говорит, что надо открыть границы, отменить армию и раздать территорию Россию цивилизованным странам”, “мы мучаем таджиков”, “этот ролик нельзя показывать, там харрасмент” etc.

Это, повторяю, происходит массово, автоматически и без всякой возможности засомневаться, по всем законам зомби-пропаганды.

А никакого встречного движения – нет.

Вся наша несчастная любовь к родине – это занятие для одиноких, история, в которой нет никакого коллективного социального оптимизма, а только трезвость, терпение и разочарование.

Могут сказать на это: а как же телевизор? Как же бесконечные чиновничьи танцы вокруг комсомольцев каких-то?

Но телевизор – призрачен. Сегодня он есть, а завтра и нет его, завтра другой телевизор на его месте окажется – и его верные зрители уже позабудут, что они думали вчера, начнут думать другое.

А те, которые телевизор не смотрят – те не начнут. Потому что общее мнение успешно-блестящей среды вокруг тебя – намного крепче и важнее, чем связь с переменчивым горящим ящиком в углу комнаты.

С чиновничьими танцами – еще хуже.

Поскольку единственный мотив тех, кто танцует с чиновниками, – это карьера и желание пробиться, – как только эта цель оказывается достигнута, естественным прагматическим движением номер два становится презрение ко всему тому, что пришлось делать по пути в сказку.

“Миллион у меня уже есть, а теперь надо начать говорить то, что принято говорить там, куда я с этим миллионом поеду, и в тех домах, куда я с этим миллионом пойду на поклон”.

И если бы я делал ставки, загадывая, кто именно будет у нас послезавтра громче всех кричать за либеральные ценности – я бы поставил на сегодняшних государственных карьеристов.

Таким образом, государство – хотя и более сложно, затейливо – но работает на тот же самый результат, что и приличная тусовка Высшей школы экономики.

А если вспомнить, что Высшая школа экономики – это государственное учреждение, а не подпольный кружок, да и “Эхо Москвы” в собственности “Газпрома”, то – круг замкнулся.

Либералы в борьбе с государством за счет государства производят либералов, а государство в борьбе с либералами тоже производит либералов.

Точка.

Любите родину.

Это, во всяком случае, оригинально.