Про Лакмусову табличку

Несколько дней, разинув от восхищения рот, наблюдаю искусство высшего пилотажа демагогии и иезуитства. демонстрируемое людьми, некогда поставившими едва ли не целью жизни установление памятной таблички на доме, где жил Борис Немцов.

И вот Собянин заявил, что табличка будет.

Казалось бы, ликуй, Исайя!

Но тот же Собянин заявил, что табличка будет установлена благодаря ходатайству Собчак.

И вот уже не ликуй, Исайя, если ты не продался Кремлю!

И понеслось!

Каждый старается выступить эдак с подвывертом, эдак загогулисто, каждый тщится показать, будто он за табличку, но Собчак при этом обосрать так, чтобы ей впредь неповадно было соваться, куда не просят те, кто ликом и помыслами чист и светел не в пример той, которая несмываемо осквернена “Домом-2″ и давним знакомством с узурпатором.

А мне тупо кажется, что до Немцова и его памяти этим людям дела никакого, собственно, и нет.

И памятная табличка – не памятная вовсе уже, а лакмусова.

Братцы, вы линяете на глазах!

И определитесь уж, наконец – вам “шашечки” или ехать?