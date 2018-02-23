Думаю о выборах.
Я бы конечно отдал свой голос кому-нибудь с безупречной военной репутацией и нашивками за ранения на военном кителе.
Кто-бы на миллионном митинге в Лужниках с огромными портретами Моторолы и Гиви говорил бы что-нибудь духоподъемное типа “Если придется – мы убьем их всех!” или “Один.народ. Одна родина. Один президент” и так далее.
Но вместо настоящего правого ястреба шулеры со Старой площади продают тухлятину вроде Грудинина и Собчак.
Поэтому, на правом фланге самым правым остается Путин.
Как последовательный и ответственный избиратель буду голосовать за него.
Выборы
Думаю о выборах.
Оставьте комментарий
|««« Творчество