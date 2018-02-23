{ 23 февраля 2018 }

Выборы

Рубрики: [Фейсбук]  

Думаю о выборах.
Я бы конечно отдал свой голос кому-нибудь с безупречной военной репутацией и нашивками за ранения на военном кителе.
Кто-бы на миллионном митинге в Лужниках с огромными портретами Моторолы и Гиви говорил бы что-нибудь духоподъемное типа “Если придется – мы убьем их всех!” или “Один.народ. Одна родина. Один президент” и так далее.
Но вместо настоящего правого ястреба шулеры со Старой площади продают тухлятину вроде Грудинина и Собчак.
Поэтому, на правом фланге самым правым остается Путин.
Как последовательный и ответственный избиратель буду голосовать за него.

Сергей Ключенков


Похожие посты:


  1. Выборы

    2. Выборы

    Президентские и прочие выборы можно заменить системой тестов. Как ЕГЭ. Каждый кандидат заполняет специальную анкету, в которой фиксируются все актуальные для современной публики вопросы. Вы за прогрессивный налог? Да-Нет. Вы за притравочные станции? Да-Нет. Впихнуть туда можно абсолютно [Читать...]


  2. Выборы, выборы, кандидаты — нехорошие люди ***

    3. Выборы, выборы, кандидаты — нехорошие люди ***

    Комедия «Грязная кампания за честные выборы» (The Campaign, США, 2012, режиссер Джей Роуч, в ролях: Уилл Феррелл, Зак Галифианакис, Джейсон Судейкис, Дилан МакДермотт, Кэтрин ЛаНаса, Сара Бэйкер, Джон Литгоу, Дэн Эйкройд, Брайан Кокс) вышла на экраны кинотеатров. Кэм [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««