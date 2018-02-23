Президентские и прочие выборы можно заменить системой тестов. Как ЕГЭ. Каждый кандидат заполняет специальную анкету, в которой фиксируются все актуальные для современной публики вопросы. Вы за прогрессивный налог? Да-Нет. Вы за притравочные станции? Да-Нет. Впихнуть туда можно абсолютно [Читать...]

Комедия «Грязная кампания за честные выборы» (The Campaign, США, 2012, режиссер Джей Роуч, в ролях: Уилл Феррелл, Зак Галифианакис, Джейсон Судейкис, Дилан МакДермотт, Кэтрин ЛаНаса, Сара Бэйкер, Джон Литгоу, Дэн Эйкройд, Брайан Кокс) вышла на экраны кинотеатров. Кэм [Читать...]