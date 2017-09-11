«Оно»: А как вы провели лето?

Начиная с 1976 года, когда Брайан Де Пальма решился перенести на экраны дебютный роман многообещающего автора саспенса и хоррора из штата Мэн, экранизации произведений Стивена Кинга стали привычной голливудской практикой. С несколькими исключениями фильмы по книгам «Короля ужасов» с тех самых пор выходят фактически ежегодно. Однако 2017-й ― настоящий рекордсмен: целых 7 адаптаций за один единственный год. Два в виде сериала (должен был быть и третий – «Касл-Рок» под продюсерским руководством Джей Джей Абрамса – но его перенесли на 2018-й) и пять полнометражных фильмов. Два из семи проектов являются переосмыслениями ранних киноверсий, например, «Мгла» Фрэнка Дарабонта теперь превратилась в сериал на Hulu. Такая же метаморфоза, но в обратном порядке произошла с экранизацией толстенного культового романа «Оно»: сначала она последовала на малые экраны, а затем 27 лет спустя зловещий клоун Пеннивайз вернулся уже на экраны большие. И если сериализация «Мглы» явно не сработала, то новое прочтение «Оно» под режиссурой Энди Мускетти удалось на все сто. Причём, продолжая эти мистические кольцевые композиции, сравнивать последний на данный момент фильм по Кингу хочется с уже упомянутым первым, ведь «Кэрри» Де Пальмы по сей день считается одной из самых удачных экранизаций кинговских произведений. И в этом плане «Оно» следует за ней.

Маленький городок Дерри прячет свои скелеты в шкафу или скорее даже клоуна в колодце. Он появляется каждый 27 лет и похищает детей, заливая городские улицы кровью и отчаянием. Пропажу сверстников особо остро принимает группа ребят, одного из которых беда затронула лично: Джорджи (Джексон Роберт Скотт), младший брат Билла (Джейден Либерер), пропадает одним дождливым сентябрьским днём 1988-го. Следующим летом исчезновения подростков продолжаются, а надежды найти своего брата до сих пор не отпускают Билла. Вместе со своими друзьями – болтливым и острым на язык Ричи (Финн Вулфард), болезненным и брезгливым Эдди (Джек Грейзер), а также трусливым Стэнли (Уайатт Олефф) – он всё больше начинает замечать неладное вокруг. Очень скоро состав так называемых «неудачников» пополняют ещё трое – хрупкая и оклеветанная Беверли (Софиа Лиллис), пухлый романтик и любитель истории Бен (Джереми Рэй Тейлор) и лишившийся в детстве родителей из-за пожара Майк (Чоузен Джейкобс). Все они в скором времени начинают сталкиваться со своими страхами, за которыми стоит зловещий Пеннивайз.

«Оно» Мускетти – это праздник правильных решений. Наиважнейшее из них состоит в том, чтобы показать настоящий фильм ужасов, в котором самым страшным являлся бы не жуткий клоун, а реальность, окружающая детей. В этом плане кино уходит далеко вперёд среди всех недавних представителей жанра, делая акцент на психологических и физических травмах, как неизбежной составляющей взросления. Унижения, оскорбления, избиение старшеклассниками – так или иначе с этим сталкиваются все. Мускетти деликатно освещает и семейные проблемы, рисуя порой жуткие сцены, но без уклона в наглядность: отсутствие внимания к собственным детям, либо же чрезмерная опёка, сексуальное домогательство и домашнее насилие – всё это обязательно сказывается на будущих полноправных членах общества и конкретно в фильме играет важную мотивационную роль. «Оно» ― представитель очевидно массового кино, очень качественно снятое и «дорого» выглядящее произведение, которое исполняет не только свои принципиальные обязанности (в данном случае это развлечь и напугать), но и служит заметную социальную роль. Никто ещё за долгие годы не пытался поднять в столь ориентированном на широкую аудиторию фильме да ещё и в редком на «глубокий подтекст» жанре хорроров проблему детского насилия и пагубного воспитания так доступно и живописно, как это делает Андрес Мускетти. Порой ему достаточно напряжённой жуткой атмосферы, как в сцене с Беверли и её отцом в коридоре – он ничего не делает, даже не распускает руки, но от происходящего мурашки по коже – чтобы донести свою мысль до зрителя. А иногда переходит и на метафорический язык, как в сцене с наклеенными друг на друга объявлениями о пропавших детях (мы привыкли видеть такое с рекламой, но никак не с лицами безнадёжно забытых мальчиков и девочек).

Тем не менее, львиная доля успеха фильма лежит на юных плечах актёрского состава, чей каст – ещё одно неоспоримо верное решение. Семь протагонистов, которым сценаристы подарили богатые, индивидуальные характеристики и семь замечательных актёров, придавшие своим образам уникальность. Билл – эдакий негласный лидер группы неудачников с постоянно гложущим чувством вины в первую очередь за то, что за всё это время сам не отыскал хотя бы тело брата. Бен – любознательный и начитанный, он всё время переезжает, и у него особо не было друзей. Беверли становится объектом любви обоих, первой любви, нужно отметить, поскольку именно это волшебное ощущение передаётся столь чутко актёрами. Беверли сейчас проходит через трансформацию из девочки в девушку со всеми вытекающими физическими метаморфозами – проследить то, что это является её самым главным страхом можно по кровавому фонтану из раковины, но с другой стороны она начинает осознавать свою привлекательность, что сводит с ума окружающих её мальчиков.

Особняком же стоит Ричи, уверен, любимец большинства зрителей после просмотра. Вулфард, единственный актёр, оставшийся со времён первого каста, когда у руля стоял Кэри Фукунага, играет самого яркого персонажа во многом благодаря шикарно прописанным диалогам и так называемыми уан-лайнерам (когда одной фразой, часто ответом на другое высказывание, аудитория взрывается от смеха). «Оно», как бы дико и неожиданно это не звучало, можно смело назвать одним из самых смешных фильмов этого года, причём он смешной не в смысле так-страшно-что-психика-использует-смех-как-защитный-механизм, а буквально – шутки здесь великолепные. Весь юмор фильма держится как раз на отношениях между друзьями, на их колких фразочках и взаимных подколах. Порой можно упрекнуть тон, поскольку детская расчленёнка и шуточки про мамочек часто соседничают с тёплой, ласковой атмосферой настоящей дружбы и взаимопомощи, но без этого бы потерялась та самая соль подросткового, пубертатного периода. Да и, как известно, чем откровеннее разговоры и пошлее шутки, тем крепче ваша дружба (по крайней мере, в подростковом возрасте).

И, конечно же, Пеннивайз. И, конечно же, Билл Скарсгард, его играющий. Безумный, жуткий клоун с реально пугающей внешностью, отличная замена версии Тима Карри с более изобретательным и качественным визуальным исполнением. Хоть о самом персонаже мы узнаём мало, Скарсгард доставляет отличные моменты, достойные учебников по созданию хоррор-персонажей. Жалко лишь, что слишком часто Мускетти обращается к компьютерной графике, ведь Билл ужасно харизматичный актёр, способный всё это сыграть сам (кроме сцен со сверхъестественной натурой, конечно же). Благодаря ему кино получилось действительно страшным даже в моментах, когда никто ни откуда не выпрыгивает, а сам клоун фактически ничего и не делает – он пугает одним своим видом. Главная способность Пеннивайза – это проецировать страхи своих жертв в реальность. У каждого из героев свой главный страх, так например, Майку болезненно вспоминать пожар, Эдди боится антисанитарии, а Ричи – иронично – клоунов. Лишь только страх Бена определить трудно без обращения к первоисточнику, оказывается, это мумии.

К слову, новая версия «Оно» намного ближе к роману. Шикарный пролог с дождём, корабликом и первым появлением Пеннивайза вообще точь-в-точь списан с книги. Среди наиболее значимых различий можно выделить перемещение временных рамок – там «детская» часть истории развивалась в 1958 году, а «взрослая» в 80-х, здесь Мускетти сместил временные рамки на 1989 год и наши дни соответственно (во второй части). Были заменены монстры, поскольку в романе отражались текущие тренды в культуре фильмов ужасов, вроде Человека-волка, Создания из Чёрной лагуны и уже упомянутой Мумии. И, конечно же, обошлось без печально известной секс-оргии с детьми (а в версии Фукунаги она присутствовала).

Какой бы успешной не получилась первая часть у Мускетти, продолжение вряд ли достигнет её высот. Ведь во втором фильме главные герои будут те же, но только взрослые (если, конечно, они не умрут от заражения крови после финальной сцены), другими словами, детей, на которых по большему счёту тут всё и держится, больше не будет. Немаловажно для успеха ещё то, что первая часть «Оно» вышла схожей по настроению и атмосфере с одним из главных поп-культурных феноменов прошлого года – сериалом «Очень странные дела», где также блистает Финн Вулфард. То есть у фильма изначально уже была подготовленная фан-база, и режиссёру лишь нужно было не подвести их. Мускетти не подвёл. Он снял добротное и что важно – не отпускающее на протяжении всего немаленького хронометража кино, гармонично комбинируя страшное и смешное в изящных пропорциях, ничуть не хуже Джордана Пила в его дебюте «Прочь». Кроме того, режиссёр успешно играет не только с пропорциями шуток и элементов запугивания, но и с визуальным восприятием цветов, постоянно рисуя образы на контрастах. Например, красный шарик, обычно символизирующий веселие, в пугающей обстановке, золотистые подсолнухи, словно солнце, напротив заброшенного дома с открытой дверью, ведущей в непроглядную тьму, или мрачное тёмное озеро, будто бы состоящее из ужасов и боли, контрастирует с открытыми объятиями детей.

Энди Мускетти проделал замечательную работу: «Оно» пугает и смешит, волнует и увлекает, сочетает тёплую ностальгическую атмосферу детства с ужасающими реалиями взросления. В фильме есть отличное музыкальное сопровождение, сочная «голливудская» картинка и, что главное, огромное сердце. И сердце это – его очаровательные дети с набором непередаваемых эмоций и непомерным талантом.