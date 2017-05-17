«Одарённая»: Разум и чувства

В 2017 году трагической историей подростка, отличающегося от других, уже никого не удивить – и чрезмерное воображение, и чрезмерный интеллект, и концентрированный позитив уже становились объектами внимания кинематографистов не раз и не два. Поэтому от «Одарённой» мастера мелодрам Марка Уэбба можно было не ждать сюжетных откровений – но вполне стоило ожидать качественного раскрытия персонажей и грамотной расстановки приоритетов. А в итоге перед зрителем очутился крепкий середнячок – обычная житейская история с парой грустных и парой весёлых моментов, которая даже не пытается претендовать на что-либо.

За исключением одного действительно впечатляющего сюжетного поворота, «Одарённая» – крайне простодушная драма, которая не даёт чёткого руководства к действию и едва ли смотрится без улыбки с учётом всего жанрового опыта. Но фильму это и не нужно – чуть надели его смыслом и моралью, как сразу потеряет свою непринуждённую лёгкость и упадёт под тягой груза с небес на землю, прямиком к приземлённым проблемам и взрослым взвешенным решениям. А розовые очки снимать у нас никто не любит.

Вроде бы лейтмотив картины – трудные будни гениальной девочки, вынужденной жить по законам социума, но он уходит на второй план в угоду акцентированию внимания на переживаниях героя Криса Эванса, который в «Одарённой» получает больше экранного времени, чем должно. Спору нет, Эванс – актёр хороший, но весь фильм на его глубокомысленное молчание с приоткрытым ртом и грустными глазами смотреть довольно скучновато. Коллеги Эванса по «Одарённой» вызывают схожее впечатление, хоть и ведут себя чуть более естественно.

Главная проблема «Одарённой» – однобокость и максимализм. Все, кто поступают не по моральному кодексу главного героя, в картине выставлены плохими парнями, пытающимися разрушить счастье невинных. Подаются точки зрения через клишированность реплик и истории – пафос на пафосе чётко даёт зрителю понять, кому тут надо сострадать. А финал и вовсе безоговорочно провозглашает победу зова сердца над целесообразностью. И в итоге вместо чёткого ответа на вопрос «как же быть?» в конце мы получаем философский пассаж – наполненный светом, но ведущий в никуда.

Но «Одарённую» стоит посмотреть хотя бы ради того, чтобы на пару часов выпасть из жестокой реальности и совершить вхождение в эту удивительно безоблачную и наивную голливудскую вселенную, где всегда светит солнце и рациональные поступки трактуются как отклонение от нормы. «Одарённая», хоть и не одарена возможностью чему-то научить, всё же оставляет после себя приятное послевкусие. Если хочется простой, по-детски бесхитростной и не отягощённой рациональностью доброты – «Одарённой» стоит дать шанс.