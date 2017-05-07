{ 7 мая 2017 }

День Победы

Рубрики: [Фейсбук]  

Больно и противно смотреть как сейчас идеологически маркируют День Победы красными маками и георгиевскими лентами. Вся эта канитель лишь оскорбляет память героев, отдавших жизни за наше мирное небо. В 1994 году мой дед купил видик для VHS-кассет. Кино ему было безразлично, по телевизору он смотрел лишь новости и политические передачи. Покупка была непонятной, и он не отвечал на вопрос зачем ему видик. И лишь на следующий год всё прояснилось – он записал на кассету юбилейный парад на Красной площади в честь пятидесятилетия Победы и стал его регулярно пересматривать. Для него, возившего на телеге партизан под Смоленском и серьёзно контуженного в 1943 году, 09 мая был самым главным праздником. Он стал ежегодно записывать парады – больше видик ему был не нужен. Накопилась целая стопка кассет с мероприятиями 09 мая, потому что для него это был священный день. 09 мая дед менялся в лице и вёл себя особенно. А мы нынче устраиваем склоки, искажая историю, хотя знаем, что не стоим и мизинца наших храбрых дедов-победителей – какая это, в сущности, гнусная мерзость…

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

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