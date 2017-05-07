На первом месте в альбомном чарте российского отделения магазина iTunes оказался сборник «День Победы», а в песенный хит-парад попал Лев Лещенко с одноименной песней. Десятка самых продаваемых альбомов за период с 6 по 12 мая выглядит так: «День [Читать...]

Послушаешь некоторых людей и думаешь, что скоро нам извиняться придется за День Победы. Простите, пожалуйста, что наши дедушки Гитлера победили. Простите, что военноначальники солдат на смерть вели. Просто тогда на войне частенько убивали, а вас, чтобы подсказать, как [Читать...]

Концерт группы «Калинов мост» состоится в клубе «16 тонн» 9 Мая. В День Победы коллектив собирается отпраздновать 15-летний юбилей своего альбома «Оружие», поэтому в концерте прозвучат все главные песни с этой пластинки, включая знаменитые «Родина», «Иного не надо», [Читать...]

Выпускник Высших режиссерских курсов Алексей Зернов так и не приступил к съемкам фильма по собственному сценарию “День победы”). Напомним, что еще летом 1995 года его сценарий был одобрен Экспертным жюри Роскомкино, и картине было обещано полное государственное финансирование. [Читать...]

С 3 по 7 мая в Петербурге арт-группа «Хор Турецкого» представит серию социальных концертов для ветеранов и жителей Санкт-Петербурга. Военные песни давно стали важной и неотъемлемой частью репертуара коллектива. Каждую весну накануне Дня Великой Победы Хор Турецкого активно [Читать...]