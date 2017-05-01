Десять решений, которые назрели, дозрели и перезрели.

- Убрать государственную власть из Кремля и Китай-города. Убрать госбезопасность с Лубянки.

- Похоронить Ленина, переименовать коммунистические улицы (кроме тех, что связаны с войной, космосом и учеными), свезти всех одинаковых советских истуканов на одно поле в музей СССР.

- Убрать столицу из Москвы (церемониально-символическую – в Петербург, административную и деловую – в Сибирь) и перераспределить из Москвы налоги, сделать так, чтобы из города-ада добровольно уехало жить и работать в провинцию несколько миллионов человек.

- Запретить массовую многоэтажную застройку, строить жилье не выше трех этажей, начать постепенно сносить муравейники.

- Открыть все архивы до 1991 года.

- Отменить все уголовные статьи за мыслепреступления (“оскорбление чувств”, “разжигание”, “призывы” и проч.) и другие безумные статьи с ограничениями частной жизни.

- Создать (вернуть) выборность: судей, начальников полиции, сенаторов, архиереев, депутатов без фиктивных партийных списков.

- Закрыть въезд в Россию из Средней Азии, депортировать гастарбайтеров, пересмотреть выдачу документов гастарбайтерам за последние десять-двенадцать лет.

- Заставить банки снизить кредитный процент до европейского уровня. Не будет дешевых денег – не будет жизни.

- Обозначить в Конституции национальные права русского народа. У каждого дома есть свой хозяин.