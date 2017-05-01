{ 1 мая 2017 }

Веллер

Рубрики: [Фейсбук]  

Для того, чтобы стать самым знаменитым писателем в России, надо в эфире назвать интервьюершу тупой скотиной, захерачить в одну сторону стакан с водой, а в другую микрофон и свалить из студии.
Сегодня “наше все” – Веллер!

Аркадий Кайданов


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