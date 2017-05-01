Для того, чтобы стать самым знаменитым писателем в России, надо в эфире назвать интервьюершу тупой скотиной, захерачить в одну сторону стакан с водой, а в другую микрофон и свалить из студии.
Сегодня “наше все” – Веллер!
{ 1 мая 2017 }
Веллер
Для того, чтобы стать самым знаменитым писателем в России, надо в эфире назвать интервьюершу тупой скотиной, захерачить в одну сторону стакан с водой, а в другую микрофон и свалить из студии.
$LF
Оставьте комментарий
|««« Юбилей Киркорова
|Десять решений »»»