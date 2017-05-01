Перечитывая переписку Довлатова, еще раз обратил внимание на замечательное письмо Андрею Арьеву, датированное 13 мая 1989 г. Есть там такие строки: “Что делается с сов[етской] литературой? У нас тут прогремел некий М. Веллер из Таллина, бывший ленинградец. Я [Читать...]

Как и когда Веллер превратился из интеллигентного и остроумного Тартусского гостя в это слюнодышащее истеричное существо Сухая Грудь Горбом? В эту сожженную руку Муция Сцеволлы, которая как гоголевский Нос зажила отдельной жизнью? У нас в России пророк на [Читать...]