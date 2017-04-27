«Обещание»: Неуместная любовь

К каждому мало-мальски важному реальному военному конфликту в кинематографе следует подходить индивидуально. Распространённый приём – показать всё событие глазами одного человека и дать зрителю его прочувствовать. Но если, скажем, со Второй мировой войной этот приём может сработать, то в случае не столь широко известных столкновений – очень и очень вряд ли. В «Обещании» Терри Джорджа как раз можно проследить на примере экранизированного геноцида армян начала XX века, как лучше не стоит показывать массовому зрителю ужасы войны.

Как ни странно, но лучшая часть «Обещания» — визуал. Краски восточного колорита поданы сочно и натурально, опьяняя воображение и заставляя желать посещения Константинополя и его окрестностей. Но вместе с тем конкретно армянская и турецкая стороны в фильме — не более чем набор на скорую руку набросанных стереотипов, которые не позволяют создать чёткое представление ни об одном из народов. То, что происходит с армянами, при желании могло быть без особого труда взвалено на плечи абсолютно любого этноса –—нет в фильме у людей той особой специфики, по которой идентифицируют человека. Проще говоря, от армян в фильме осталось только название, что печально — культура у этого народа крайне богатая.

На самом деле жаль, что историческая подоплёка в «Обещании» используется чисто как вспомогательный фон очередной любовной истории. Геноцид армян не так часто освещают в кинематографе, и мешать редкую попытку рассказать о таком событии с чем-то лиричным и мыльным – явно не самое хорошее решение. Но именно этим картина и страдает – вместо хотя бы поверхностного освещения геноцида и его влияния на судьбы людей история фокусируется на выживающей вопреки всему любви на войне, практически как в «Пёрл-Харборе» Майкла Бэя, что не идёт «Обещанию» на пользу.

И вроде бы видно, что люди страдают от несправедливой войны, да только их невзгоды изображаются преимущественно словами – причём довольно пафосными и шаблонными. Их горю не сопереживаешь, их потери не ощущаешь своими. Что говорить, когда самые эмоциональные кадры в фильме – финальная чёрно-белая фотохроника и воодушевляющие слова армянского писателя Уильяма Сарояна. Парадоксально – всего одна минута исторической выдержки вызывает больше симпатии, чем два часа реконструированного на экране конфликта.

«Обещание» — хоть и ведомая благими намерениями, но тем не менее сто раз виденная история о запретной любви, прикрывающаяся историческим контекстом. Армянский геноцид явно заслуживает другого подхода — создание любовного треугольника оттягивает всё внимание от гораздо более важной темы. И в этом, пожалуй, и состоит проблема «Обещания» — неправильная расстановка акцентов. Хотите мелодрамы и надуманной романтики? В кино пойти стоит. Желаете культурного и исторического экскурса? Подыщите что-нибудь другое.