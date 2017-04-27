{ 27 апреля 2017 }

«Обещание»: Неуместная любовь

Рубрики: [Кино]  [Рецензия]  
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Обещание

К каждому мало-мальски важному реальному военному конфликту в кинематографе следует подходить индивидуально. Распространённый приём – показать всё событие глазами одного человека и дать зрителю его прочувствовать. Но если, скажем, со Второй мировой войной этот приём может сработать, то в случае не столь широко известных столкновений – очень и очень вряд ли. В «Обещании» Терри Джорджа как раз можно проследить на примере экранизированного геноцида армян начала XX века, как лучше не стоит показывать массовому зрителю ужасы войны.

Как ни странно, но лучшая часть «Обещания» — визуал. Краски восточного колорита поданы сочно и натурально, опьяняя воображение и заставляя желать посещения Константинополя и его окрестностей. Но вместе с тем конкретно армянская и турецкая стороны в фильме — не более чем набор на скорую руку набросанных стереотипов, которые не позволяют создать чёткое представление ни об одном из народов. То, что происходит с армянами, при желании могло быть без особого труда взвалено на плечи абсолютно любого этноса –—нет в фильме у людей той особой специфики, по которой идентифицируют человека. Проще говоря, от армян в фильме осталось только название, что печально — культура у этого народа крайне богатая.

На самом деле жаль, что историческая подоплёка в «Обещании» используется чисто как вспомогательный фон очередной любовной истории. Геноцид армян не так часто освещают в кинематографе, и мешать редкую попытку рассказать о таком событии с чем-то лиричным и мыльным – явно не самое хорошее решение. Но именно этим картина и страдает – вместо хотя бы поверхностного освещения геноцида и его влияния на судьбы людей история фокусируется на выживающей вопреки всему любви на войне, практически как в «Пёрл-Харборе» Майкла Бэя, что не идёт «Обещанию» на пользу.

И вроде бы видно, что люди страдают от несправедливой войны, да только их невзгоды изображаются преимущественно словами – причём довольно пафосными и шаблонными. Их горю не сопереживаешь, их потери не ощущаешь своими. Что говорить, когда самые эмоциональные кадры в фильме – финальная чёрно-белая фотохроника и воодушевляющие слова армянского писателя Уильяма Сарояна. Парадоксально – всего одна минута исторической выдержки вызывает больше симпатии, чем два часа реконструированного на экране конфликта.

«Обещание» — хоть и ведомая благими намерениями, но тем не менее сто раз виденная история о запретной любви, прикрывающаяся историческим контекстом. Армянский геноцид явно заслуживает другого подхода — создание любовного треугольника оттягивает всё внимание от гораздо более важной темы. И в этом, пожалуй, и состоит проблема «Обещания» — неправильная расстановка акцентов. Хотите мелодрамы и надуманной романтики? В кино пойти стоит. Желаете культурного и исторического экскурса? Подыщите что-нибудь другое.

Обещание (The Promise)

Обещание Постер

Год: 2016

Жанр: драма, история

Страна: Испания, США

Режиссер: Терри Джордж

Сценарий: Терри Джордж, Робин Суикорд

Продюсер: Eric Esrailian, Уильям Хорберг, Майк Медавой

Оператор: Хавьер Агирресаробе

Композитор: Габриэль Яред

Художник: Бенхамин Фернандес, Дидак Боно, Алехандро Фернандез

Монтаж: Стивен Розенблюм

В ролях: Кристиан Бэйл, Оскар Айзек, Шоре Агдашлу, Анджела Сарафян, Шарлотта Ле Бон, Джеймс Кромуэлл, Том Холландер, Жан Рено, Нуман Акар, Раде Шербеджия

Бюджет: $90 000 000

Мировая премьера: 11 сентября 2016

Премьера в РФ: 27 апреля 2017, «Централ Партнершип»

Продолжительность: 132 мин. / 02:12

Даниил Голубев

Не пароход, но человек. Учится на факультете журналистики РГГУ, любит кинематограф и хочет привить эту любовь зрителю. Считает, что любой фильм — нечто большее, чем «нравится» и «не нравится».

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