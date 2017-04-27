«Стражи Галактики. Часть 2»: Космический «Домострой»

«Стражи Галактики. Часть 2» сочетает в себе столь нелегко достижимый в кинематографе симбиоз двух крайностей: в одно и то же время услужливо угощает зрителя всем самым вкусным из оригинала и показывает уже знакомую концепцию с другого угла. Это действительно сиквел, который не копирует оригинал, а старается подчеркнуть его качество другим подходом к делу – и тем страннее слышать заявления, что вторая часть является лишь переработанной первой. Многие намеренно не до конца реализованные идеи оригинала довольно успешно находят отражение в сиквеле, делая первых и вторых «Стражей» единым сюжетным полотном.

Значительную часть вторых «Стражей» составляет трибьют различным культурам. Джеймс Ганн одинаково проявляет уважение и к гикам, вставляя многочисленное количество пасхалок и подтверждая самые безумные теории, и к любителям восьмидесятых, делая чуть ли не каждый кадр фильма стилистически и композиционно выдержанным в рамках почитаемой многими эпохи. Ну и культура юмора, куда без неё – посмеяться гарантированно получится не раз и не два. Витали в воздухе небезосновательные опасения, что на выходе получится два с лишним часа только лишь «ха-ха», но на протяжении всего сиквела Ганн крайне ловко балансирует на грани комедии, космической оперы и семейной мелодрамы. Режиссёр-акробат, одним словом.

По сравнению с оригинальными «Стражами Галактики» герои раскрываются куда сильнее – каждый предстаёт перед нами с неожиданного ракурса и являет зрителю ранее невиданные черты характера. Особенно такая вещь удалась с Йонду – если в первой части синекожий бандит Майкла Рукера был лишь приятным дополнением к основному касту, то в сиквеле его арка становится одной из наиболее интересных и определяющих склад фильма. Только Грут, пожалуй, слегка деградировал – как в физическом плане, так и в ролевом. Миниатюрное ходячее дерево имеет минимальную значимость в фильме и служит исключительно как маскот команды и потенциальный генератор мерчендайза. Возможно, дело исключительно в его возрасте – другие Стражи, уже сформировавшиеся как личности, вызывают исключительно положительные эмоции.

И вместе с этим сильный акцент на персонажах – в какой-то мере минус второй части. Раскрыв каждого героя с разных сторон, Джеймс Ганн истории фильма как таковой уделил гораздо меньше внимания – и это создаёт ощущение, что порой фильм топчется на месте. Во вторых «Стражах» попросту отсутствует значимое продвижение сюжета в угоду большому количеству веселья, душевным разговорам и вечным семейным ценностям. Да, мы лучше понимаем мотивацию и характеры персонажей (и не только самих Стражей), но теперь Ганн захотел немножко побольше рефлексировать и немножко поменьше действовать. Кому-то может показаться, что режиссёр потерял чувство меры и баланса.

Однако за что боролись – на то и напоролись (и это сказано в лучшем из возможных смыслов). Своими эмоциональными моментами вторые «Стражи» без особого труда вышибают из зрителя слёзы и смеха, и горечи – стараниями Ганна кучка заурядных разнопланетных отбросов превращается в родную и дорогую сердцу семью, хоть и не лишённую изъянов. Ранее проявившие себя как команда, в сиквеле Стражи становятся чем-то большим. Как это получилось у режиссёра – загадка, однако сиквел «Стражей» действительно заставляет проникаться к персонажам и переживать за них. А огромное количество визуально совершенного яркого космического экшена на фоне – это уже детали.

«Групповые» сиквелы у Marvel почему-то получаются схожими: что вторая часть «Стражей Галактики», что вторая часть «Мстителей» — везде хотят поглубже раскрыть героев, при этом особо не делая ставку на сюжет. Но у Джеймса Ганна возвращение в свою маленькую вселенную прошло куда глаже и красочнее, чем у Джосса Уидона – «Стражи Галактики. Часть 2» смотрится если не лучше оригинала, то уж точно по качеству наравне с ним. И не стоит особо слушать тех, кто говорит об их одинаковости – чувства дежавю возникать при просмотре попросту не должно.