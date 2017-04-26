Сейчас трендом стало словосочетание “красная черта”.
Так вот я о ней, о моей персональной.
Я все знаю про телевизонные ток-шоу – хренова туча лет, которые я отработал на тв, дают мне право так считать.
Поэтому не будем растекаться и углубляться.
Я о том, что нечаянно напоролся сегодня на харчующегося на НТВ польского провокатора, заявившеего в связи с Днем Победы: ” Ваши деды – красные фашисты!”
На эмоциях не удержался от статуса по этому поводу.
Очень трогательно было увидеть среди комментов и такие, типа, он исторически имеет право на подобные заявления.
Я уважаю право на любую точку зрения.
И если для кого-то допустимо, что его погибшего деда называют фашистом, это тоже личное право человека.
А теперь о моей личной красной черте.
Отец мамы ушел на фронт добровольцем и погиб в первом же бою в самом начале войны.
Один брат отца сгорел в танке под Сталинградом.
Там есть школа его имени.
Второй, летчик, умер от ран за день до Победы в ленинградском госпитале и похоронен на Пискаревском.
И я не собираюсь понимать ни одну сволочь на свете, которая назовет их фашистами!
За эту красную черту меня не загонит никто и ничто.
А вы – как хотите.
Только прежде вспомните о своих погибших дедах.
А потом можете соглашаться с теле-поляком.
Красная черта
Сейчас трендом стало словосочетание “красная черта”.
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