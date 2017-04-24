Конечно, 27 лет американской тюрьмы для российского кибермошенника Романа Селезнёва – это космический срок. Но с другой стороны, о чем думал отец преступника, депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР Валерий Селезнёв, который в свое время так и не успел объяснить своему сыну, что воровать и грабить банки нехорошо, что за это можно попасть в тюрьму? И железные пластины в голове у мошенника тут абсолютно ни при чем. Он же не из-за полученной травмы стал стал воровать деньги. А жалость и сострадание к физическим недугам вора – это уже из другой области. Конечно, у нас эта неприятность не стоила бы и выеденного яйца: папа-депутат обратился бы к руководителю фракции, а Жирик, пожурив подчиненного по партии за плохое воспитание сына-мошенника, решил бы этот вопрос за несколько минут абсолютно “бескорыстно”. Но, как говорил Черномырдин, “здесь вам не тут”. Грабил он в Америке, поэтому и получил там столько, сколько посчитали нужным жестокосердные янки. А разговоры о человеческом гуманизме и сострадании для воров оставьте песням Ивана Кучина.