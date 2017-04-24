Мне звонят коллеги по авторскому цеху, жалуются на то, что некоторые “звёзды эстрады” типа Стаса Михайлова, Лободы и бабки Аллы покупают их произведения за сущие копейки, забирая при этом все авторские права вместе со святой для каждого автора “публичкой”. То бишь, мало того, что унижают ничтожной подачкой, но еще и оставляют без штанов и авторских выплат. Что я могу ответить коллегам? – Да не отдавайте им песни! Кто вас заставляет это делать? Пусть пишут сами! Или вы тешите себя надеждой, что Пугачева в каком-нибудь новогоднем телеэфире перед премьерным исполнением вашего шедевра со слезой в голосе скажет: “Хочу выразить признательность и поклониться в пояс гениальным авторам – поэту Хуйкину и композитору Муйкину за их великодушный подарок – песню “Сиреневую сирень”, которую я сейчас исполню?” Тогда, конечно, несите и отдавайте бесплатно вместе со всеми правами, ведь завтра вы проснётесь знаменитыми!