«Легион»: Первый сезон

Если вы убеждены в том, что все сериалы на супергеройскую тему однотипны, сняты по однообразной формуле и попросту уже не могут ничем удивить далёких от комиксов людей, то вы абсолютно точно не видели «Легион». Новое шоу от создателя одного из лучших сериалов современности – «Фарго» – гениального Ноя Хоули открывает его с новой, невероятно креативной стороны. Его «Легион» выглядит стильным, насыщенным событиями и яркими персонажами, абсолютно галлюциногенным, в меру страшным и в меру смешным сериалом, в котором странность синонимична красоте и от которого постоянно кружится голова и теряется всякая связь с реальностью.

Сюжет основан на комиксе от Марвел, рассказывающем о сыне Чарльза Ксавье по имени Дэвид, в сериале его играет звезда «Гостя», Дэн Стивенс, для которого эта роль уже сейчас стала одной из важнейших в карьере. У Дэвида есть ряд суперспособностей, контролировать которые он не умеет да и не особо уверен, проявляются ли они в реальности или же в его голове, в которой также ему слышатся чужие голоса (всё это становится главной причиной попадания Дэвида в психиатрическую больницу). Другими словами, он мутант. И этот факт в сериале основной, связывающий «Легион» с франшизой «Люди Икс». В целом же Хоули подошел с истории оригинально, он сам написал сценарий, придумал идею и даже срежиссировал первую главу. Его работа впечатляет: у него получился киногеничный, жутковатый, до безумия красивый и ошеломляюще экстравагантный сериал, чья виртуозная чудаковатость способна привлечь немало новых зрителей к области киноадаптаций комиксов.

«Странный» является, пожалуй, главным эпитетом происходящего. С самой первой серии Хоули затевает игру со зрителями: что из показанного реально, а что вымысел. Поэтому «Легион» нужно смотреть. Я имею ввиду, пристально смотреть, всматриваться. Да, вы не раз и не два будете отчаянно восклицать «Что, чёрт возьми, тут происходит?», но не получать удовольствия от ускользающей реальность трудно. Хоули, кажется, использует всевозможные кинематографические приёмы, чтобы сбить с толка зрителя, запутать и погрузить в подсознание главного героя. Яркие, почти кислотные цвета, броская атмосфера 70-х, забористый рок-н-ролл на саундтреке, эксперименты с форматами и камерой. В одной из серий он попросту отключает звук на пару сцен, в другой имитирует чёрно-белое немое кино, а в третьей устраивает аудио-визуальный хаос, определить реальное среди которого позволяют лишь специальные очки (отсылка к Карпентеру, между прочим). Всё это далеко не излишняя вычурность или игра на показ, Хоули откровенно углубляется в философское направление, именуемое сенсуализмом. Причём, в его субъективной форме. Суть сенсуализма заключается в познании окружающего через ощущения и восприятия – единственное, что есть у Дэвида под его собственным контролем – и его противопоставлении рационализму. Если исходить из того, что больше половины сериала развивается как раз в подсознательном пространстве героев, где рационализма и быть не может, то Хоули тут даже приуспел побольше Нолана, у которого сны в «Начале» были порой уж слишком логичными и связными.

Кроме Дэвида зрительское переживание в равной степени отходит к его девушке Сид (Рэйчел Келлер), к которой относится ещё одна форма чувственного познания – представление. Она не может дотронуться ни до кого, в частности до Дэвида. Но, несмотря на всю свою хрупкость, героиня получилась очень сильной и в равной степени интересной, не уступающей главному герою. Отдельно хочется отметить убойный перфоманс Обри Плазы, чья женская вариация Битлджуса одновременно забавляет и пробирает до костей. Стоит порадоваться за Обри, ведь после «Парков и зон отдыха» она так и не получила стоящей роли, зато теперь такая, что, по сути, её героиня – половина успеха сериала.

Техническая изобретательность Хоули вроде гениального монтажа (например, когда из шнура, на котором Дэвид хотел повеситься, плавно появляется свечка на праздничном торте), съёмки в динамике (финальная сцена первого эпизода как ярчайший пример) или игры с композицией кадра сглаживают даже самые малейшие ощущения, что ты смотришь крайне ограниченное по бюджету шоу. «Легион» доказывает, что авторский креатив и творческий подход могут превратить даже самый скромный по современным меркам ТВ-проект, вдобавок основанный на комиксах, в один из самых невероятных, оригинальных и захватывающих сериалов современности. Прямо по соседству с «Фарго». Ной Хоули всё-таки гений, сумевший не только расширить мифологию «Людей Икс», но снять, возможно, самую смелую и лучшую их интерпретацию, заодно и ворвавшись на пьедестал лучших сериалов супергеройской тематики.