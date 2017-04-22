Задумался:вот, лежу на диване. Проблемы. А что, к примеру, было 10 лет назад? А 20? А 30?

В 2007 НТВ прикрыл так и не родившийся проект “Русский ответ” со мной и Холмогоровым. И я в эти солнечные дни готовился к отъезду в Карелию, на службу к губернатору.

В 1997 в эти радостные дни меня выгнали с канала ТВ-6, и мне раскрыл объятия НТВ.

В 1987, в эту прекрасную пору, меня послала в свободное плавание влиятельная газета Советский патриот. Год без денег, а вот именно в апреле 1988 меня взяла, и тем гордится, Московская правда.

А в 1977 я был монтажником радиоаппаратуры на заводе Молния, и ничего из того, чему быть, еще не знал.

Но вот уже в апреле 1978 меня вызвали в райком комсомола, и сказали: тебя хочет видеть в рядах студентов МГУ!

А вот уже в апреле 1982 МГУ меня отправил в солдаты.

В Тунгусскую тайгу.

Да что это за месяц такой- апрель?!

Все дело в погодной неустойчивости…