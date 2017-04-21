Цельность. Я про идеологическую цельность нашего патриотического дискурса, под впечатлением прочитанного в своей ленте ФБ. Здесь, в ленте есть несколько человек мнение которых всегда интересно, которые задирают планку, чья позиция всегда бьёт по рецепторам и захватывает, пусть и не согласна с моими представлениями о прекрасном.

Эти несколько человек умны, образованы, крепко стоят на позициях сохранения страны, т.е. патриотичны.

Одна беда – идеологически разнонаправлены. Условные демократы (к которым сам себя из последних сил отношу) и ярые коммунисты. Есть ещё и монархисты разной степени фантазийности. Последние тоже как бЭ за мощную империю, но т.н. “романовцы” в таком отрыве от реалий, что иногда их хочется расстрелять в первую очередь (шутка).

Владимир Ильич (Ульянов) Ленин в какой-то момент очередного витка внутрипартийной борьбы молвил: “размежеваться, чтобы объединиться”. Ну или как-то так. У него получилось. И вот почему – он был во многих идеологических вопросах производителем смыслов. Кидал в массы идеологемы и массы шли за ним, с разной степенью осознания брошенного, в меру своей массовой испорченности, искажая прилетевшее.

Сегодня Ленина нету. Ну, в том смысле, что нету жизнедеятельного (или смертьнесущего), производящего смыслы. У нас есть Путин, который, на мой взгляд, возможно умнее Ленина. Потому что он (Темнейший, Верховный, император) молчит. Ждём когда скажет, но пока молчит. Смыслы позволено производить тем у кого богатые кругозор и словарный запас.

И с этой стороны вижу опасность. Раздрай в нашем патриотическом стане, на фоне консолидации деструктивных сил, ни к чему хорошему не приведёт. Размежевавшись, не объединимся. Есть маза.

Нужно, на мой взгляд, формулировать хотя бы среднеарифметическое по патриотической линии и отсекать радикальные моменты.

Сегодняшний патриот- империалист- державник не должен выступать против РПЦ, Ленина и Путина. Основная задача текущего момента – завершить Гражданскую войну в патриотическом лагере. Как-то так.