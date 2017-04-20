Вся история «Браво»

Сегодня группа «Браво» представит свою первую биографию – выходящий в издательстве «Эксмо» солидных размеров том авторства одного из самых авторитетных музыкальных журналистов страны Алексея Певчева («Столица», «Профиль», «Известия», сейчас – m24.ru) Книга написана на основе более чем сотни часов интервью с бывшими и нынешними участниками команды и щедро проиллюстрирована фотографиями из хавтановского архива. С 18.30 в Доме книги на Новом Арбате – автограф-сессия для поклонников и небольшой сюрприз для них же!

А 22 апреля в Москве (YOTASPACE) и 28 апреля в Петербурге (А2) пройдут концерты «Бравоспектива», на которых будет представлена не только книга, но и первый в истории «Браво» сборник лучших песен «Бравоспектива»! Предварительная его версия уже выходила на iTunes, а в эту, двухдисковую, войдет пара раритетов: студийная версия песни «Зачем родился ты?» с вокалом Жанны Агузаровой, не вошедшая в фильм «АССА» (ее концертная версия известна по пластинке «Рок-панорама-87» и по CD «Песни разных лет») и «Сластена», которую Евгений Хавтан счел слишком веселой для альбома «Хиты про любовь». Всего же на двух дисках красочного диджибука будет 44 трека. Вся история группы, все вокалисты (и вокалистки), хиты, все известные песни, несколько малоизвестных – а о совсем неизвестных мы уже рассказали!