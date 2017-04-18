Есть такой прикольный канал “Царьград”.

А на нем есть дядька в очках на неприятном лице, который там всегда в эфире. Этот дядька там один круглосуточно @$&шит пятую колонну и еще, чувствую, у него сил хватит на многое – запросто мог бы подрабатывать на том же “Царьграде” вахтером или охранником.

В общем, прямо с утра дядька мне из телека сказал, что они в том самом “Царьграде” все как один, то есть, как он, категорически против, чтобы режиссер Учитель свою “Матильду” подкладывал нашему неискушенному зрителю.

А мне-то и пофиг, я только хотел подсказать трепетной барышне Поклонской, что ежели у нее возникнет проблема с кандидатурой того, кто лично пустит в расход режиссера Учителя, пусть обращается к царьградовскому дядьке в очках на неприятном лице – он сможет.