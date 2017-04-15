По радио одна тиолочка, растягивая по-московски слова, рассказывала о том, что ищет мужчину сильнее себя. Кстати, я тоже такое часто слышал. Мол, мне нужен мужик сильнее меня.

Вот я не понимаю, откуда ты знаешь, что ты сильная? В чем проявление силы? В чем сила, брат? То есть сестра? Или брат? Короче, в чем твоя сверхсила, женщина?

В том, что тебе под сорокет, а ты все еще одна и делаешь вид, что тебе так хорошо? Ну, просто сильнее себя еще не нашла, типа. А может быть сила в том, что ты работаешь на работе? Долго шла по карьерной лестнице, и вот, ты старший менеджер по заготовке старших менеджеров?

Так раньше бабы в шесть утра коров доили, потом шли детей и мужа кормить, потом в поле, потом в огород, потом сено косить, потом дрова рубить, и это все не считалось, что она сильная. Она просто баба. И искала она себе того, кто замуж брал.

Нет, я не за тяжелый труд, тем более не за женский тяжелый труд, просто к слову пришлось.

А может быть сила в том, что в одиночку растит кота? Вот буквально, кормит, поит, говно из лотка специальной лопаточкой убирает? Я уже упоминал о том, что раньше растили коров? И говно коровье убирали не специальной, а совковой лопатой.

А самое главное, в чем выражается “сильнее меня”? То есть мужик должен выиграть у нее в схватке армстерлинга? Или втащить по морде так, чтоб нокаутировать? Ну, сразу же будет понятно, что мужик сильнее. Как же иначе?

А может быть он должен быть сильнее духовно? Ну, типа не плакать при просмотре фильма “Хатико” или в молитве усерднее быть, поститься, хохоча над желанием съесть вкусняшку после шести вечера? В чем сила?

На самом деле я понимаю о чем речь, сегодня грани стираются, феминизм и похуизм делают свое дело. Мужики становятся мельче. Но только и бабы не крупнеют. Кесарю кесарево, а слесарю слесарево.

Я, человек, проживший в этой жизни несколько ипостасей, имевший различные отношения, скажу по своему опыту одно: сильные мужчины появляются только рядом со слабой женщиной. Потому что в слабости ее сила. Не очень понятно? Ну, тогда и дальше продолжайте искать себе терминатора.