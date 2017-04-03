Новая звезда появилась на “Эхе” – Сергей Асланян. Звездой он заделался относительно недавно, хотя авторскую свою программу “Гараж” ведёт уже давно. Очевидно набирает – бойкостью, искромётностью ведения и лютой ненавистью к власти и к стране в целом уже теснит такого монстра радио оппозиции как Сергей Пархоменко.

Из очевидных преимуществ Асланяна перед Пархоменко – фантастическое владение вопросами связанными с транспортом. Легко, в лёт, выдаёт квалифицированное мнение о любой марке и модели автомашины, выкупает слушателя совершенным знанием темы. В нагрузку, как уже отмечал, лютая ненависть к государству. Естественно, государство это не вообще какое-то условное, а именно Россия. Если фирменным стилем Пархоменко стало хамоватое барство, то его тёзка и сослуживец – свой в доску. Ощущение, что только что выпрыгнул из кабины большегруза, вернувшись с протестной акции по Платону.

Что особенно мило, он и не скрывает свои войну и рекрутинг новых бойцов. Так прямо и говорит – мол, передача только на первый взгляд про авто, а на самом деле… На самом деле очевидная подрывная работа, ещё и потому опасная для всех для нас, потому что делается талантливо, с огоньком. Фирменный эховский стиль – толика правды и авторские интерпретации, в которых мастерски меняют местами небо и землю…

Вот сегодня Асланян упражнялся про ГАИ. Понятное дело, любой, кто ездит по дорогам, любить это ведомство не может по определению, но, наслушавшись асланяновского отрицалова, даже такой сервильный лоялист как я, в какой-то момент принялся вспоминать – куда задевал комплект лысой резины, которую хорошо бы поджечь перед Управлением ГАИ на Садовой…

Но тот случай, когда восхищение врагом. В нашем лагере, увы, таких если и есть, то крайне мало… Захар, ну ещё пара человек… Жаль.