«Чужих» покажут в Москве с симфоническим сопровождением

Музыкальное киношоу «Чужие. Live in Concert» состоится в Москве 30 октября 2017 года — в канун Хэллоуина на большом экране концертного зала Crocus City Hall покажут научно-фантастический боевик Джеймса Кэмерона «Чужие» в HD и в сопровождении большого симфонического оркестра. Саундтрек Джеймса Хорнера впервые прозвучит вживую и будет в реальном времени синхронизироваться с видеодорожкой фильма под управлением знаменитого голландского дирижера Эрнста ван Тила.

Премьера шоу состоялась 6 ноября 2017 года в лондонском Альберт Холле и была приурочена к тридцатилетию фильма. В рамках мирового турне голливудский триллер в концертном формате покажут и в Москве.

— Музыка в кино играет основополагающую роль: она помогает зрителям правильно понять происходящее на экране, – рассказывает Ильдар Бакеев, генеральный директор компании-организатора шоу Euro Entertainment. – И наш опыт проведения шоу «Титаник Live» и «Крестный отец. Live in Concert» доказал, что именно такой формат просмотра фильмов – с живым исполнением саундтрека – дает наиболее полное и сильное эмоциональное восприятие сюжета. А уж если музыка была написана легендарным Джеймсом Хорнером, как в случае с «Чужими», то сам Бог велел обратиться к формату симфонического киноконцерта!