{ 2 апреля 2017 }

«Чужих» покажут в Москве с симфоническим сопровождением

Рубрики: [Кино]  [Музыка]  

Музыкальное киношоу «Чужие. Live in Concert» состоится в Москве 30 октября 2017 года — в канун Хэллоуина на большом экране концертного зала Crocus City Hall покажут научно-фантастический боевик Джеймса Кэмерона «Чужие» в HD и в сопровождении большого симфонического оркестра. Саундтрек Джеймса Хорнера впервые прозвучит вживую и будет в реальном времени синхронизироваться с видеодорожкой фильма под управлением знаменитого голландского дирижера Эрнста ван Тила.

Премьера шоу состоялась 6 ноября 2017 года в лондонском Альберт Холле и была приурочена к тридцатилетию фильма. В рамках мирового турне голливудский триллер в концертном формате покажут и в Москве.

— Музыка в кино играет основополагающую роль: она помогает зрителям правильно понять происходящее на экране, – рассказывает Ильдар Бакеев, генеральный директор компании-организатора шоу Euro Entertainment. – И наш опыт проведения шоу «Титаник Live» и «Крестный отец. Live in Concert» доказал, что именно такой формат просмотра фильмов – с живым исполнением саундтрека – дает наиболее полное и сильное эмоциональное восприятие сюжета. А уж если музыка была написана легендарным Джеймсом Хорнером, как в случае с «Чужими», то сам Бог велел обратиться к формату симфонического киноконцерта!

.


Похожие посты:


  1. В Москве покажут фильмы с Джеком Николсоном

    2. В Москве покажут фильмы с Джеком Николсоном

    Ретроспектива фильмов с участием актера Джека Николсона пройдет в Москве в кинотеатре «Формула Кино Горизонт» с 22 по 24 апреля 2016 года. В программу войдут картины «Пролетая над гнездом кукушки», «Китайский квартал» и «Почтальон всегда звонит дважды». Лента [Читать...]


  2. Ольга Кормухина выступит с симфоническим оркестром

    3. Ольга Кормухина выступит с симфоническим оркестром

    Сольный концерт Ольги Кормухиной в сопровождении симфонического оркестра состоится 5 июня 2014 года в Светлановском зале ММДМ. В качестве специальных гостей в этот вечер выступят Гела Гуралиа и Тина Кузнецова. В программе концерта, по словам Ольги Кормухиной, прозвучат [Читать...]


  3. A’STUDIO с симфоническим оркестром

    4. A’STUDIO с симфоническим оркестром

    16 апреля во Дворце Республики г.Алматы состоится уникальный концерт группы A’STUDIO и «Симфонического оркестра Алматы» под управлением заслуженного деятеля Республики Казахстан, профессора Бирмингемской консерватории Марата Бисенгалиева. Знаменитые хиты A’STUDIO прозвучат в новом, симфоническом прочтении. В России аналогичный концерт [Читать...]


  4. Финно-угорские традиции покажут на фотовыставке “Штатол” в Москве

    5. Финно-угорские традиции покажут на фотовыставке “Штатол” в Москве

    Мультимедийный проект “Штатол”, посвященный сохранению традиций финно-угорских этносов России, пройдет в Московском Доме национальностей с 18 по 22 сентября 2015 года. Проект представляет собой цикл фотовыставок по итогам серии этнографических экспедиций мордовской этно-группы “Ойме” по Мордовии. Экспозиция составлена [Читать...]


  5. «Пираты Карибского моря» вернутся в Москву в озвучке «Русской филармонии»

    6. «Пираты Карибского моря» вернутся в Москву в озвучке «Русской филармонии»

    Музыкальное киношоу «Пираты Карибского моря Live!: Проклятие Чёрной жемчужины» будет вновь представлено в ММДМ 21 и 22 октября 2016 года после почти двухлетнего перерыва. В этот вечер первая часть киносаги Disney «Пираты Карибского моря»» будет показана на большом экране в [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»