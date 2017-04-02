50-летняя Холли Берри разделась в ожидании вкусняшек

Холли Берри опубликовала в своем инстаграме откровенный снимок, на котором она запечатлена в полупрозрачной кружевной тунике, едва прикрывающей ее стройное тело. На подписи к фотографии 50-летняя актриса написала, что так она выглядит в ожидании «вкусняшек».

- Это я, когда кто-то говорит: «Я сейчас приеду и у меня есть с собой вкусняшки!», – написала она.

Поклонники отметили, что актриса в хорошей форме, недоумевая как в таком возрасте можно иметь такую потрясающую фигуру.

Кстати, актриса, официально расторгнувшая брак с Оливье Мартинесом в конце 2016 года, уже не первый раз демонстрирует свое тело. Недавно она выложила кадр, для которого она позировала в коротком платье с очень глубоким декольте.