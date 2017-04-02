Идут белые снеги… Идут белые снеги, как по нитке скользя… Жить и жить бы на свете, но, наверно, нельзя. Чьи-то души бесследно, растворяясь вдали, словно белые снеги, идут в небо с земли. Идут белые снеги… И я тоже уйду. Не печалюсь о смерти и бессмертья не жду. я не верую в чудо, я не снег, не звезда, и я больше не буду никогда, никогда. И я думаю, грешный, ну, а кем же я был, что я в жизни поспешной больше жизни любил? А любил я Россию всею кровью, хребтом - ее реки в разливе и когда подо льдом, дух ее пятистенок, дух ее сосняков, ее Пушкина, Стеньку и ее стариков. Если было несладко, я не шибко тужил. Пусть я прожил нескладно, для России я жил. И надеждою маюсь, (полный тайных тревог) что хоть малую малость я России помог. Пусть она позабудет, про меня без труда, только пусть она будет, навсегда, навсегда. Идут белые снеги, как во все времена, как при Пушкине, Стеньке и как после меня, Идут снеги большие, аж до боли светлы, и мои, и чужие заметая следы. Быть бессмертным не в силе, но надежда моя: если будет Россия, значит, буду и я. 1965 Евгений Евтушенко. Идут белые снеги. Москва, “Художественная Литература”, 1969.

Кто я такой, чтобы судить про «отточенное чувство композиции» в стихах Евгения Евтушенко, его стихи помогли мне встать на ноги, и ночью, когда, прослышав про его кончину, я перечитывал «Со мною вот что происходит» и «Идут белые снеги…», я плакал, потому что не стало большого поэта и потому что время скукожилось, доказав в очередной раз свое превосходство.

Моя мама, сама не имевшая возможности учиться (что не помешало ей стать тончайшим, светлым человечком), приносила мне книжки и толстые литературные журналы, ныне незаметные, и внушала, что высшие силы на стороне того, кто читает (видите, внушила; МАМА, спасибо, милая, любимая!).

Евтушенко, который МОЙ, – певец интимных деталей, ахов, тоски, неприкаянности, лирической эйфории, альковной энергии, интеллекта сокрушительного.

Мой Евтушенко заражал меня свой кипучестью, не давал мне – подобно моим унылым ровесникам – становиться старообразным, а в поведении безобразным.

С его помощью я пугливо выбрался на свет, с его же подачи уже зная, что ум всегда оказывается в дураках у сердца.

Лучшие его стихи похожи на возвышенный мифологический поп в духе Кейт Буш, а поэма «Фуку!», которую я обожаю, – это предтеча беззастенчивой субкультуры рэпа со всякими эминемами.

Без стихов, без музыки, без мощного кино жизнь наказывает, по Евтушенко, «бесплодием выжженной души».

Евтушенко, пусть в меньшей мере, чем Бродский, сделал так, что поэзия стала архиважной алхимической солью для меня.

Я словно смотрю в бинокль перевернутый: «все, что сзади осталось, уменьшено», сижу, перечитываю ЕЕ, улыбаюсь, грущу, вспоминаю, каким был, каким меня сделали стихи в том числе.

Они, может, и не открывают портал в рай, но не дают тебе впасть в ничтожество.

Прощайте, Евгений Александрович, Вас никогда не забудут.