{ 2 апреля 2017 }

Поэт никому ничего не должен

Рубрики: [Фейсбук]  
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Поэт никому ничего не должен. Он не обязан писать для вечности или объяснять свои поступки и их мотивацию. Он просто отражает время, в которое живёт. Он делегирует в историю цивилизации язык народа, который представляет. По его стихам потомки реконструируют эпоху и формируют о ней свои представления.

Евтушенко был первым и последним ушедшим поэтом советской Атлантиды. Он не был лучшим поэтом эпохи, но был самой яркой звездой на её небосклоне. Он в жизни и в творчестве добился всего – славы, денег, популярности, народной любви и хулы, сочувствия и зависти, непременно сопутствующей любому большому успеху. Им зачитывались миллионы. Он был непостоянен в своих житейских привязанностях, в отношениях с женщинами, с друзьями и коллегами, но он был постоянен в одном – в фанатичной преданности главной любви своей жизни – Поэзии. Он был её подвижником. Он считал, что «трещина мира проходит через сердце поэта», и именно этим главным принципом руководствовался в идентифицировании настоящей поэзии и её отличии от прочей литературы и графомании.

Принято считать, что истинный поэт оставляет после себя всего несколько знаковых стихотворений. У Евтушенко таковых произведений немало. Правильно ли он жил – не нам судить. Он служил Поэзии и великому русскому языку. Он ушел в вечность и там и останется.

Александр Вулых


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