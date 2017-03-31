Мартом месяцем я вполне доволен, потому что дал себе установку быть вполне довольным, приговаривая словами известного литературного персонажа: “Нет греха в том, чтобы быть в порядке”.

Но мало эффектных мантр, надо послать к чертям собачьим лень и апатию, это не наша партия.

Мир не дихроматический, он полон цветов, полярностей, минусов, плюсов, цивилизация начинается с отказа от стереоскопической оптики: вот, сверх всего, чему учат мои обзоры.

СЕРИАЛЫ

“ОБЩЕСТВЕННАЯ МОРАЛЬ” может похвастать СТИВЕНОМ СПИЛБЕРГОМ в титрах (исполнительный продюсер), а более – ничем.

Гангстеры, полицейские, не разбери поймешь, шлюхи, виски – штампы, штампы, штампы; торжество штампов.

Вкуса “ПОЛДАРКА” я пока не разобрал, ни жарко ни холодно, но исполнитель главной роли, протагонист, как по мне, слишком гомосексуален.

Формально он, чудом уцелев, вернулся с войны и обнаружил, что его зазноба выходит замуж за фраера, папаня издох, хозяйство в запустении…

Но, повторяю, слишком сладкая рожа.

Роли нормальных людей даются БИЛЛИ БОБУ ТОРНТОНУ с видимым напряжением, он интеллектуальный псих с повадками интроверта, за это его принято любить и ненавидеть, но если ему попадается конгениальный материал, – получается эффектно.

Я о сериале “ГОЛИАФ”.

Скандинавские сериалы – это техничность, доведенная до абсолюта, абсолютно человеческие лица, красивые в своей некрасивости.

Положительно удостоверяю: сериал “КАПКАН” – это шедевр, отмеченный совершенным владением киноязыком.

Те же самые люди, что сняли незабвенный сериал “Во все тяжкие”, соорудили блестящий сериал “ЛУЧШЕ ЗВОНИТЕ СОЛУ”.

Виртуозный кастинг, виртуозное умение держать ритм, виртуозная драматургия.

“ТРОФЕИ ВАВИЛОНА” – шикарная пародия на большой голливудский стиль, в котором форма часто обесценивает содержание.

Трескотня про уравнение с Долгом и Чувством, когда в итоге все одно побеждает презренный металл, а борьба приправлена инцестом.

ФИЛЬМЫ

ГАЯ РИТЧИ можно и должно любить за одну уже шутку: “Я убью тебя! – Это испортит наши отношения.”

Фильм “БОЛЬШОЙ КУШ” я пересматриваю всякий раз, когда мерзкое настроение пытается взять меня в полон.

Когда в гости приходит светлая грусть, пересматриваю “ОДЕРЖИМЫЙ” с почившим ФИЛИППОМ СЕЙМУРОМ ХОФФМАНОМ.

Классика вроде “ВОИНОВ” УОЛТЕРА ХИЛЛА меня не впечатлила: меня покоряют освежающие, как насыщенный озоном воздух, фильмы.

СКОРСЕЗЕ велик, кто ж спорит, но “ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ” ему не равновелик.

А БЕНИСИО ДЕЛЬ ТОРО великолепен в каждом фильме.

Посмотрите на него в “УБИЙЦЕ” ДЭНИ ВИЛЬНЕВА.

Изъеденный горем бывший полицейский, жаждущий сатисфакции./”He is not a forgiving man”.

Старый фильм “РАСПУТИН” я смотрел из-за скончавшегося недавно актера АЛАНА РИКМАНА; не ДЕПАРДЬЕ же мне в этой роли смотреть, право слово. Он уже лет сто назад кончился из-за зазнайского самоупоения.

Рикман – другой коленкор. Темные стихии – его. Фильмы, подобные фильму “ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО”, надо смотреть, чтоб умственно и духовно не одряхлеть.

“ЭКСТРАСЕНСЫ” надобно смотреть из-за гипнотического сэра ЭНТОНИ ХОПКИНСА.

“ГЛАЗ СМОТРЯЩЕГО”, “ФРЭНСИС ХА”, “ВНЕ СЕБЯ” – ни уму, ни сердцу, мимо.

После такого дерьма, чтобы избежать удушающей рефлексии, надо смотреть проверенное.

Мой вариант – “НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАРНЕЙ”.

“В ТИХОМ ОМУТЕ” – дерьмо, “ТАЙНА АЛЯСКИ” – ничего себе, есть даже пара удачных гривуазных шуточек, но “МИСТЕР ХОЛМС” – блистательная мелодрама, притворяющаяся детективом.

Не “ОХОТНИК НА ОЛЕНЕЙ”, конечно (недавно умер МАЙКЛ ЧИМИНО, режиссер), но сильнейшая вещь, пробирает.

Отдельно – про “КОПОВ В ЮБКАХ”.

Я понимаю, что САНДРЕ БУЛЛОК тоже нужны дензнаки, но не такой же ценой.

МЕЛИССА МАККАРТИ, спекулирующая на том, что жирнее ея актрисы нет, смешна ровно в той же степени, в какой умны наши депутаты.

Идея – что надо, за воплощение – кастрировать.

Победитель – “ХОЛМС”.

АЛЬБОМЫ

По песням девица SIА (не путать с МIА, как чуть не напутал я) производит впечатление человека негерметичного, сугубо нечастного и, исходя из текстов, сугубо несчастного.

Она известна тем, что пишет боевики для ваших любимцев, начиная с БЕЙОНСЕ и АРИАННЫ.

Есть, есть сильные пьески.

Но именно пьески, например, “ДОМ В ОГНЕ”.

Пьесы пишет СТИВИ УАНДЕР; когда вам все кругом разонравится, послушайте его “тезаурус” – классический альбом “TALKING BOOK”.

Такая музыка быстренько приведет нас в чувство – даже если нам дали по губам.

Губошлепам романтическим должен приглянуться альбом БАРРИ ГИББА.

Эта музыка и для тех, кто обожал группу “BEE GEES” (и продолжает, как я, это делать), и для тех, кто обожает просто жить.

Я люблю чувственную музыку от чувствительных натур, раскидистые мелодии, сообщающие радость негромкой, но полнокровной жизни.

Какие, к лешему, при таком раскладе МИА И СИА, барышни не без даровитости, но механические?!

Продолжают выпускать наследие МАЙКЛА ДЖЕКСОНА, в которое – в наследие – ныряешь, как в насыщенный озоном воздух.

Лично для меня темы “Есть ли певцы качественнее МИШКИ ДЖЕКСОНАШВИЛИ?” не существует; это силлогистика-схоластика-софистика.

Он мощнее предшественников, сильнее стократ современников, изощреннее тех, кто пиликает сейчас, и я не знаю, кем надо быть, чтобы превзойти его в будущности.

И уж точно этого не удастся сделать КРИСТИНЕ АГИЛЕРЕ.

Новый альбом: иерихонская труба, а не запоминается ни-че-го.

“THE BEACH BOYS” если и не совершенны, то великолепны. Неувядаемые старички, послушайте их старенький альбом “SUNFLOWER” – солнцем зальет и комнату, и местность.

Старички – это моя тема.

Вот ПОЛ САЙМОН.

3адор такой, будто он не ладит уходить вовсе.

На этом фоне какая-нибудь FLORENCE (…”AND THE MACHINE”) – слабосильная нудь, способная обаять только совсем несведущих людишек, верящих в проплаченную ахинею в медиа.

Но какая “энергия интеллекта” без КНИГ?!

Поэт ЕВГЕНИЙ ВИНОКУРОВ – это не Евтушенко, не Вознесенский, он “пел пианиссимо”, а “пианиссимо” подчас важнее, чем иерихонская труба, особенно когда, как Отарик, каждый месяц добиваешься колоссальной насыщенности мыслей и чувств на единицу времени.