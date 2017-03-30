Немного о Самуэле Джонсоне и его фразе про патриотизм – как последнее прибежище негодяев. Из вполне доступной Википедии:

Босуэлл сообщает об афоризме в следующем фрагменте:

“Патриотизм стал одним из общих мест в наших разговорах, и Джонсон неожиданно произнёс, сильным и решительным тоном, афоризм, на который многие накинутся: «патриотизм — последнее прибежище негодяя». Но полагаю, что он не подразумевал реальной и щедрой любви к нашей стране, но имел в виду тот патриотизм, который так многие, во все времена и во всех странах, делали прикрытием личных интересов”.

Джонсон говорил о британцах, которые, совершив преступления и дабы избежать тюремного заключения (или даже виселицы), использовали “патриотический” акт. Ссылка на него позволяла “негодяю” получить помилование и отправиться в британские колонии.

В первом издании своего словаря английского языка Джонсон определил слово «патриот» следующим образом: «тот, чьей руководящей страстью является любовь к своей стране».