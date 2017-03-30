Витаутас, а для друзей просто Витас, ефрейторскую лычку не носил. “Лучше дочь проститутка, чем сын ефрейтор”- повторял он армейскую поговорку с сильным литовским акцентом.
Честно говоря служил он незаметно. Делал всегда ровно столько, сколько надо, а потом действовал по схеме “подальше от начальства, поближе к кухне”.
Не служить тогда было нельзя, поэтому призывник из Каунаса терпеливо ждал дембеля 88.
На станции мы частенько оставались вдвоем. Разговаривали, курили молдавские сигареты “Дойна”, даже выпивали пару раз, немного, чтоб к утреннему приходу капитана Сорокина алкоголем не пахло.
Витас говорил, что не любит коммунистов, и вообще русских. Что русские репрессировали его деда, сослав после войны в Сибирь, где тот умер от туберкулеза.
И что не будь я евреем, а русским, не выпивал бы он сейчас со мной и вообще не откровенничал, потому как русским доверять нельзя. Я молчал, выпускал сигаретный дым изо рта и все ждал, пока Витас расскажет за что дедушку его русские закошмарили.
Рассказал:
- Дед мой, Саулис, героем был. Он списки коммунистов составлял для немцев. Ну, и евреев тоже. Но ты не обижайся. Время такое было. Чай будешь?
-И ты не обижайся, Витас. Но хорошо, что дед твой сдох. И не в коммунистах тут дело. И дочь проститутка явно лучше сына ефрейтора, ты лычку-то на погоны нашей. А чай не буду.
Больше Витас со мной на станции не оставался. Но я нисколько по этому поводу не переживал.
Витас
Витаутас, а для друзей просто Витас, ефрейторскую лычку не носил. “Лучше дочь проститутка, чем сын ефрейтор”- повторял он армейскую поговорку с сильным литовским акцентом.
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