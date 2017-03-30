В ходе подготовки к большому гастрольному туру певец Витас решил серьезно пополнить свой репертуар. Уже записаны два новых романса – авторский «Не прощайте меня» и легендарный «Белой акации гроздья душистые». Для зарубежной публики Витас готовит песни на 10 языках – китайском, [Читать...]

Витас завел себе странички на «Фейсбуке» и «ВКонтакте». На это решение его подтолкнула ситуация с клонами-фальсификаторами, которые преследовали его, как и многих звезд российского шоу-бизнеса. «ВКонтакте» были аферисты, которые собирали деньги якобы для детских домов, помощи инвалидам и [Читать...]

Певец Виталий Грачев, известный под сценическим именем Витас, заплатил штраф в 100 тыс. руб. за нападение на стража правопорядка после ДТП в мае нынешнего года, сообщает адвокат артист Сергей Жорин. Напомним, что 26 августа 2013 года Останкинский суд [Читать...]

Витас получил предложение выступать в Пекинской опере на регулярной основе. Репертуар, который артист сейчас репетирует с ведущими китайскими педагогами по вокалу, будет только на китайском языке, а из авторских композиций певец будет исполнять песню «Звезда», тоже на китайском [Читать...]

Витас получил патент на свой знаменитый крик 10 февраля 2014 года. Представители певца обратились в Первую патентную компанию с просьбой помочь музыканту зарегистрировать в Роспатенте необычный товарный знак в начале года. В Роспатент была предоставлена подборка различных материалов [Читать...]