Наблюдаются протестные настроения в коллективном бессознательном страны, которые могут кому-то показаться флуктуациями. т.е. случайными колебаниями от привычной величины. Для осознания их неслучайности и чрезвычайной опасности достаточно внимательно приглядеться: во-первых, кому они выгодны, во-вторых, к чему они ведут, ну и в-главных, оно нам надо?

Исторический пример, которому сто лет, вам в помощь.