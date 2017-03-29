{ 29 марта 2017 }

Протесты

Рубрики: [Фейсбук]  

Наблюдаются протестные настроения в коллективном бессознательном страны, которые могут кому-то показаться флуктуациями. т.е. случайными колебаниями от привычной величины. Для осознания их неслучайности и чрезвычайной опасности достаточно внимательно приглядеться: во-первых, кому они выгодны, во-вторых, к чему они ведут, ну и в-главных, оно нам надо?
Исторический пример, которому сто лет, вам в помощь.

Карл Шуман


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