В этом году национальный профессиональный приз “Ника” и Академия кинематографических искусств России отмечают свой первый юбилей – десять лет. За прошедшие годы премия завоевала популярность и стала самой престижной кинематографической наградой в нашей стране. Одно не устраивало ее [Читать...]

Российская академия кинематографических искусств представила список номинантов на премию “Ника”. Лидером по числу упоминаний стал фильм “Орда”, претендующий на награду в 11 категориях. Восемь номинаций у “Фауста” Александра Сокурова. В категории “Лучший фильм” представлены: 1. “Белый тигр”. 2. [Читать...]