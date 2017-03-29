{ 29 марта 2017 }

Ника

Рубрики: [Фейсбук]  

Исторически так сложилось, что благоговейно приседал и прислушивался к коллективным высказываниям наших художественных элит. И вот случилась нынешняя “Ника”.
Куда задевалось благоговение – хз…
С экрана ко мне обращаются немолодые, но восторженные и неумные люди, забывшие многое из того, что говорили, вызывая пресловутое благоговение прежде.
Оно конечно затейливо – стадно негодовать на окружающую действительность, друг от дружки заражаясь протестным пафосом.
Рушатся кумиры. Старческий благочестивый маразм и абсолютное нежелание видеть картинку целиком. Отсутсвие понимания, что благосостояние не может увеличиваться по восходящей.
Желание дожить жизнь в благословенном комфорте и неге понятно, но не помешало бы мастерам искусств и культурки осознать, что чудес не бывает. Мировая турбулентность нас не минет. И требовать у власти сегодня нужно не свободы террорист-режиссёру Сенцову, а ужесточения правил жизни и мобилизации всех здоровых сил. Беда в том, что понятие здоровья у пожилых людей сильно извращено.

Карл Шуман


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