Максим Виторган, несмотря на травму ноги, продолжает репетировать новый спектакль. Для этого ему пришлось обзавестись костылем. – За пять дней до премьеры у нас в коллективе появился новый товарищ – мой костыль. Без него никуда пока. Думаю переквалифицироваться [Читать...]

У меня есть друзья на Украине – и реальные, и виртуальные. Много раз я задавала им вопрос: почему нельзя было подождать декабря, переизбрать Янука спокойно и легитимно? Зачем было баламутить самих себя, соседей, весь мир? Зачем было целой [Читать...]

25 лет – не комар чихнул. Отрезок в доброе поколение, и не мудрено, что некоторых участников тех событий подводит память. За свою ручаюсь – уж очень болезненным и долгим стало моё переобувание из ярого “защитника либеральных ценностей демократии” [Читать...]