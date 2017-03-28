{ 28 марта 2017 }

Майдан

Рубрики: [Фейсбук]  

Майдан — это пошлый ложный пафос в совокупности с кокетливым сниженным стилем. На этой ноте, в этой манере украинский фб как начал в 2013-ом, так и до сих пор продолжает. Российский фб в своих белоленточных сегментах следует традиции, вот, например:
“Мы просрали свою историческую, прости Господи, миссию. Свое время. Променяли его на Deawoo Nexia (в среднем по стране)…” (Максим Виторган)
Когда я слышу этот тон, рука тянется к маузеру. Именно тон, мысли не так важны…
И эта порода ещё рассуждает о стилистических расхождениях с Советской властью…

 

Олег Пухнавцев, Facebook

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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