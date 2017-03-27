Детсадовская революция

Говорят, что причина детсадовской революции, которая произошла вчера на Тверской, – сложная жизнь нынешних недорослей.

Они, мол, страдают от несправедливости, от обид, причиненных им взрослыми, от отсутствия социальных лифтов, которые их не везут, потому что забиты вредными стариками, от того, наконец, что в обществе – как это торжественно и скорбно формулируется – “нет языка”, чтобы говорить со своими детьми. Вот они и восстали.

Очень странно.

Тот мир, где живу я, – это мир тоталитарной, давящей подростковости и молодежности.

Можно зайти в любой офис, редакцию, банк, кафе, салон связи, кино, – и везде никому, ну, почти никому нет даже тридцати лет.

Времена, когда на свете существовали немолодые журналисты, немолодые официанты, немолодые секретарши, немолодые клерки, немолодые посетители кинематографа, – канул и забыт.

И даже на улице – на любых Чистых прудах, Патриарших прудах, назовите то место, какое хотите, – если смотреть на черно-белые фото давних лет, то мы видим гуляющих стариков, мы видим солидных дядек с газетами на скамейках, мы видим теток. Кого угодно мы видим.

Теперь везде одни подростки – толпами, стаями, тучами.

И как можно слушать вранье про нехватку каких-то там лифтов для молодых, когда в реальности у нас есть прямо противоположная проблема – бешеный эйджизм и невозможность устроиться на работу для тех, кому больше известных лет, и кто при этом – не суперзвезда.

И как можно слушать вранье про отсутствие языка для разговора с детьми, когда вся ныне действующая цивилизация даже не то что говорит – она вопит, пляшет и кривляется в расчете на одобрение этих самых детей, и все бесконечные телефоны, планшеты, соцсети, игры, фильмы, спорт, туризм, реклама, – ну буквально все в нашем мире ориентировано на дебилов, то есть, простите, на активную, динамичную и позитивно настроенную молодежь.

Так что я бы объяснил детсадовскую революцию совсем не сложностью молодой жизни.

Наоборот, за последние пятнадцать-семнадцать лет – впервые с шестидесятых – в России выросли благополучные, балованные, счастливые поколения.

Поколения без Афганистана и Чечни, без Горбачева и Ельцина, без хаоса и ада.

Зато с телефоном, планшетом, вконтактом и ощущением себя в центре вселенной.

А это значит, что этим поколениям хочется – как в известном мультике – сказать:

- Маловато будет! Ма-ло-ва-то!

Поэтому и бунтуют.

Ногами топают, кидаются куклами.

И хочется им позавидовать.

Хорошая у них жизнь – там, в детском саду.