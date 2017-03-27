{ 27 марта 2017 }

Протесты

Рубрики: [Фейсбук]  

Сравнивать протесты в Беларуси и России неуместно. В Беларуси нет нефти и олигархов, а чиновники просто строгие. Страна чистая и ухоженная везде. В экономическом плане Бацька выжимает с двух картофельных грядок всё что можно аж на 146 %. В Беларуси лучше быть априори не может и поэтому все митингующие либо дураки, либо засланные казачки. А вот в России нужно протестовать, потому что есть нефть, олигархи и чиновники реально охуевшие. Москва в порядке, а в провинции полно разрухи. Путин не сделал и 40% от возможного на благо страны. В России может быть гораздо лучше и поэтому я понимаю и поддерживаю людей, вышедших вчера на площади от безысходности. Бацька думает о том, чтобы его народу хоть было что жрать, а Путин не думает об этом.

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

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