Сравнивать протесты в Беларуси и России неуместно. В Беларуси нет нефти и олигархов, а чиновники просто строгие. Страна чистая и ухоженная везде. В экономическом плане Бацька выжимает с двух картофельных грядок всё что можно аж на 146 %. В Беларуси лучше быть априори не может и поэтому все митингующие либо дураки, либо засланные казачки. А вот в России нужно протестовать, потому что есть нефть, олигархи и чиновники реально охуевшие. Москва в порядке, а в провинции полно разрухи. Путин не сделал и 40% от возможного на благо страны. В России может быть гораздо лучше и поэтому я понимаю и поддерживаю людей, вышедших вчера на площади от безысходности. Бацька думает о том, чтобы его народу хоть было что жрать, а Путин не думает об этом.
{ 27 марта 2017 }
Протесты
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