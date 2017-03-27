Либеральные комментаторы уже описывают как Путин попал в ловушку и будет вынужден либо слить Новороссию, либо слиться сам. Дамы и господа! Вы не забыли, что Путин непредсказуем? Вспомните – кто и когда мог предсказать его основные телодвижения – [Читать...]

Концерт Валерии и её друзей состоялся 21 октября 2014 года в лондонском «Альберт-Холле». Выступление прошло с успехом, несмотря на нервную обстановку вокруг шоу. Перед концертом активисты движения «Говорите громче» направили в адрес британского МИДа петицию с требованием отказать [Читать...]