Не смотрел вчера федеральные каналы.
Если правда, что в новостях не было ни слова о движухе – тоска.
Всегда старался приучить своих коллег к элементарному: новость не бывает плохой или хорошей.
Если она есть – она должна быть в эфире.
Если ее там нет – новостийщики должны менять род занятий!
Всё!
Дальше – на автопилоте!
Тогда и кураж, и кайф от работы, и ощущение себя не полным говном.
Мне и до сих пор кажется, что в информации иначе нельзя, хз.
Новости
Не смотрел вчера федеральные каналы.
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