Не смотрел вчера федеральные каналы.

Если правда, что в новостях не было ни слова о движухе – тоска.

Всегда старался приучить своих коллег к элементарному: новость не бывает плохой или хорошей.

Если она есть – она должна быть в эфире.

Если ее там нет – новостийщики должны менять род занятий!

Всё!

Дальше – на автопилоте!

Тогда и кураж, и кайф от работы, и ощущение себя не полным говном.

Мне и до сих пор кажется, что в информации иначе нельзя, хз.