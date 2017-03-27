В своем новом клипе на композицию “My Prerogative” американская певица Бритни Спирс выйдет замуж за героя, роль которого исполняет настоящий жених исполнительницы Кевин Федерлайн. Согласно сюжету ролика, Бритни без приглашения является на вечеринку, и ей нужно новое платье, [Читать...]

Лили Аллен заявила, что потеряла свое свадебное платье Chanel, выполненное на заказ Карлом Лагерфельдом. В этом платье певица посетила прием после свадебной церемонии, когда выходила замуж за Сэма Купера в июне 2011 года, сообщает «Сплетник». В эфире музыкального [Читать...]

Невольно прервав чужую свадьбу, The Beach Boys сделали все, чтобы исправить положение. Инцидент произошел 4 августа 2013 г. — группа проводила саундчек, а в это время неподалеку проходила свадебная церемония. Когда жених и невеста уже готовились обменяться клятвами, [Читать...]