Что такое “советская” свадьба? Безумие, возведенное в традицию. Состояние, нажитое непосильным трудом двух семей, спускается в унитаз на чистой воды азиатчину. Идиотское платье, которое надевается всего один раз, пошлейшие лимузины, похабные кабаки, тамада с конкурсами, свадебное путешествие.
Сценарий у всех всегда один. Различия – только в бюджете. Голодранцы покупают платье за 20 тысяч. Люди с хорошими лицами – за 200. Одни накрывают стол в “Доме колхозника”, другие – в банкетном зале “Наполеон”. Сын автослесаря едет в свадебное путешествие в Египет, дочь финансового директора – на Таити. Но и тот, и другой с вероятностью 90% разведутся в течение 3 лет.
Все это знают, все об этом думают, но отменить свадьбу не могут. Это – русский рок. Фатум.
Десятки пьяных рож, пошлые тосты, матерщина, угар.
Тетя жениха о чем-то плачет, свидетель угрюмо лапает свидетельницу, родители говорят важные слова и волнуются, а жених с невестой и так живут уже вместе два года и даже однажды уже чуть не расстались, но она его простила. Кажется, ад уже наступил, хуже быть не может. Но нет.
Ансамбль лабухов врубает “Владимирский централ” и ты начинаешь понимать, почему плачет тетя жениха. Тебе тоже хочется заплакать.
Жених с невестой – самые трезвые. Они смотрят на эту картину Иеронима Босха и понимают, что они обречены.