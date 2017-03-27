{ 27 марта 2017 }

Классика

Рубрики: [Фейсбук]  

 

Что такое “советская” свадьба? Безумие, возведенное в традицию. Состояние, нажитое непосильным трудом двух семей, спускается в унитаз на чистой воды азиатчину. Идиотское платье, которое надевается всего один раз, пошлейшие лимузины, похабные кабаки, тамада с конкурсами, свадебное путешествие.
Сценарий у всех всегда один. Различия – только в бюджете. Голодранцы покупают платье за 20 тысяч. Люди с хорошими лицами – за 200. Одни накрывают стол в “Доме колхозника”, другие – в банкетном зале “Наполеон”. Сын автослесаря едет в свадебное путешествие в Египет, дочь финансового директора – на Таити. Но и тот, и другой с вероятностью 90% разведутся в течение 3 лет.
Все это знают, все об этом думают, но отменить свадьбу не могут. Это – русский рок. Фатум.
Десятки пьяных рож, пошлые тосты, матерщина, угар.
Тетя жениха о чем-то плачет, свидетель угрюмо лапает свидетельницу, родители говорят важные слова и волнуются, а жених с невестой и так живут уже вместе два года и даже однажды уже чуть не расстались, но она его простила. Кажется, ад уже наступил, хуже быть не может. Но нет.
Ансамбль лабухов врубает “Владимирский централ” и ты начинаешь понимать, почему плачет тетя жениха. Тебе тоже хочется заплакать.
Жених с невестой – самые трезвые. Они смотрят на эту картину Иеронима Босха и понимают, что они обречены.

Сергей Ключенков


Похожие посты:


  1. Жених в роли мужа

    2. Жених в роли мужа

    В своем новом клипе на композицию “My Prerogative” американская певица Бритни Спирс выйдет замуж за героя, роль которого исполняет настоящий жених исполнительницы Кевин Федерлайн. Согласно сюжету ролика, Бритни без приглашения является на вечеринку, и ей нужно новое платье, [Читать...]


  2. Лили Аллен потеряла свадебное платье

    3. Лили Аллен потеряла свадебное платье

    Лили Аллен заявила, что потеряла свое свадебное платье Chanel, выполненное на заказ Карлом Лагерфельдом. В этом платье певица посетила прием после свадебной церемонии, когда выходила замуж за Сэма Купера в июне 2011 года, сообщает «Сплетник». В эфире музыкального [Читать...]


  3. The Beach Boys случайно прервали свадьбу

    4. The Beach Boys случайно прервали свадьбу

    Невольно прервав чужую свадьбу, The Beach Boys сделали все, чтобы исправить положение. Инцидент произошел 4 августа 2013 г. — группа проводила саундчек, а в это время неподалеку проходила свадебная церемония. Когда жених и невеста уже готовились обменяться клятвами, [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»