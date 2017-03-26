{ 26 марта 2017 }

Если Янукович был “проффесор”, то Лукашенко настоящий профессор

Рубрики: [Фейсбук]  

Если Янукович был “проффесор”, то Лукашенко настоящий профессор. Вчера Александр Григорьевич защитил на оценку “отлично” научную работу на тему “Противодействие в постсоветских условиях методичке Джина Шарпа по цветным революциям”. Как эффектно выглядят у него омоновцы – винтилово проводят уверенно и быстро, чистые аккуратные “МАЗы” – автозаки, слаженно и четко действуют группы блокирования со щитами – Бацька еще оказывается и эстет! “Свядомае кола” в случае недовольства властью могут спокойно переехать из Минска в Киев и насладится свободой. Павел Шеремет уже так и сделал…

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

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