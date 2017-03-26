Если Янукович был “проффесор”, то Лукашенко настоящий профессор. Вчера Александр Григорьевич защитил на оценку “отлично” научную работу на тему “Противодействие в постсоветских условиях методичке Джина Шарпа по цветным революциям”. Как эффектно выглядят у него омоновцы – винтилово проводят уверенно и быстро, чистые аккуратные “МАЗы” – автозаки, слаженно и четко действуют группы блокирования со щитами – Бацька еще оказывается и эстет! “Свядомае кола” в случае недовольства властью могут спокойно переехать из Минска в Киев и насладится свободой. Павел Шеремет уже так и сделал…
{ 26 марта 2017 }
Если Янукович был “проффесор”, то Лукашенко настоящий профессор
$LF
Оставьте комментарий
|««« Убийство Вороненкова явилось для общества скрепой…
|Митинг »»»