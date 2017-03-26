Если Янукович был “проффесор”, то Лукашенко настоящий профессор

Уж сколько лет все, меня не исключая, считали правилом хорошего толка постебаться над Лукашенко, представляя его сельским парторгом с задатками фюрера и квадратной головой! Меж тем на данный момент “бацька” показывает себя как самый хитромудрый, дальнозоркий и, главное, [Читать...]

Есть два варианта. Если Янукович идет навстречу пожеланиям майданотрудящихся и евротрудящихся, то он должен предложить очень, очень серьезный компромисс (обычное его дуракаваляние с удовольствием примут “лидеры протеста”, но не примет толпа, а если толпа не разойдется, то и [Читать...]

После почти восьмилетнего молчания Профессор Лебединский приступил к подготовке новой программы. В работе принимают участие группа «Русский размер» и Дмитрий Нагиев. На сегодняшний день записано несколько римейков, в частности, пародия на «Шоколадного зайца» Нарцисса Пьера и на композицию [Читать...]

Компания Sony Pictures анонсировала выход третьей части приключений профессора Роберта Лэнгдона. Студия планирует экранизировать последний роман писателя Дэна Брауна «Инферно». Также сообщается, что роль профессора, скорее всего, исполнит уже знакомый по этому образу Том Хэнкс. По сюжету романа [Читать...]