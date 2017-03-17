Папа для Стаса Пьехи

Пятрас Герулис – биологический отец Стаса Пьехи, хотя, когда Борис Корчевников явил его миру, наглядной, читай: неоспоримой, похожести лично я не обнаружил.Я бы написал, что Пятрас Герулис вызывает симпатию, не говоря про сострадание, но то будет кривдой: когда участливый Боря Корчевников предоставлял гостю слово, тот выглядел вялым и валким, чтобы не ляпнуть (не хочу обижать, без того текст выйдет жестокосердым) жалким. Бормотанием он “засорял редкие разумные мысли”, отвечая с видом готовящегося расплеваться с житухой неправедной великомученика: “Когда всего лишь просто жить и то уже большая дерзость”.

Причем, как выяснилось в экспозиции, отца не было рядом с сыном всю сыновнюю сознательную жизни, не было отцовских любви, внимания, в свете какового отсутствия было странно слушать заявления: “Хочу вернуть Стасика”.

Он предстал дюжинным старичком, у которого не сложилась, не случилась, не задалась жизнь, но которого питают иллюзии. Безысходностью веет от Пятраса, который, кажется, спал полпрограммы, а когда просыпался, говорил, что хочет сблизиться с сыном, для которого даже песни накатал, про то, как на закате жизни ему потребно встречать вместе с сыном рассветы.

Корчевников попросил песню включить… ну, это точно не Том Уэйтс и даже не Укупник, это такая дихроматическая пьеска о “неучастии в твоей судьбе”.

Я к этой строчке прицепился, чему очень обрадовался (судя по тому, что проснулся и кивал) “благословенный последователь Терпсихоры”.

Когда его спросили, с чего он взял, что Стас П. возлюбит его после телеэфиров, тогда как его не было рядом целую жизнь, и не хочет ли он просто-напросто денег и славы, этот чудный человек сидел с выражением лица фраера из сериала “Во все тяжкие”: “Слава для футболистов, а мне нужна магия”.

Правда, выяснилось, что с сыном он все-таки виделся.

Съемочная группа свела их на гастролях успешного отпрыска, Пятрас даже на сцену вышел.

Разумеется, подарил сынуле диск с песнями, одна из которых как раз со строчкой про “неучастие в судьбе”.

А после они сделали фото в гримерке.

Отец наклонил голову к сыну, за сыном никакого встречного движения, глаза безучастные, выражение лица: “двухкопеечным мыслям придам сумасшедший размах”, оба ни разу не “существа образцовой жизнерадостности”.

Все ходили вокруг да около, посему пришлось – как всегда – сказать резкое мне.

Если тебя НЕ БЫЛО с ребенком сызмальства, с чего это вдруг, с бухты-барахты он должен называть тебя ПАПОЙ, а ты его – “кровинушкой родной”?

Не говоря уже о том, что я так и не понял, а никто из присутствовавших не объяснил, ПОЧЕМУ Пятраса не было рядом.

Про самого П. я все сказал, менее всего он способен стяжать симпатию и сочувствие, но я убежден, что, разобрав в нем захребетника, из дома его взашей выгнала Эдита Пьеха.

Она появилась на плазме (Боря ездил к ней), и самый ее тон говорил о моей правоте. При этом при всем мне не кажется Пятрас подонком, Стас представляется мне добрым парнем, и с его мамой я знаком, она прирожденная артистка, славная дама, очень комфортная в общении, ейная же мама, теща Пятраса (забыл приставку “-экс”) и бабушка Стаса, – это глыба, а глыбы – они другие, особь статья, такие люди благословенны и прокляты враз, разом, одновременно.

Я видел на плазме ОДИНОКУЮ женщину, близкую, дай ей Бог здоровья, к закату, а на диване в студии сидел ОДИНОКИЙ человек, у которого не сложилась жизнь и который хочет через сына, если тот позволит, хоть чуть-чуть ощутить, что такое счастье полнокровной жизни.

Но в том-то и дело, что тот не позволит: поздно, гастроли опять же, ну, вы знаете.

Обычная драма с чашей, что не склеишь, когда жалко всех и никого не жалко.

Пятрас , кстати, живет в Литве, в ночлежке для бомжей, главное, говорит, там тепло и люди хорошие.

