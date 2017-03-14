Меня, профессионального маркетолога и бездельника всегда поражал выбор специальности некоторых людей.

Вот проктолог, например. Все же знают, что перед каждым студентом мединститута не помню уж на каком курсе стоит выбор кем стать. Особенно кровожадные и любознательные идут в хирурги. Кто-то детишек лечить, особенно жадные в стоматологи и гинекологи. Непритязательные в терапевты. Но как возникает желание стать проктологом?

То есть встает такой студент рано утром и говорит сам себе: решено! Буду проктологом! Вот прямо чувствую, это моё. В жопушках белых буду специальными прутиками ковыряться в надежде найти геморрой или другую какую опасную патологию. Романтика! Благородное и нужное дело!

И становится он проктологом. И каждый день с 8:00 до 16:00 видит перед собой жопы. Разные жопы. Женские и мужские, румяные и бледные, гладкие и прыщавые, круглые и плоские, лысые и волосатые. Целый хоровод из жоп.Мир жоп. И сидит бывший студент, разглядывает это людское сокровенное, лазает во внутрь умным инструментом, даже снимки делает в том числе и на память. И понимает, что жизнь проходит, а жопы нет. Никогда. Жопа это бесконечность. А бесконечность это жопа.

Или вот еще, тоже медицинская тема. В нашей поликлинике тетенька работает, которая сидит по ту сторону окошка, на которое ставят анализы на мочу и говно. И вот она эти анализы забирает и перекладывает говно в специальные колбочки специальными палочками, и мочу тоже переливает из баночек в специальные колбочки в определенной дозе.

Перманентно она орет через окошко: “Крышку кто будет снимать!”, “Куда мочу с крышкой ставишь?” или “Зачем столько кала наложили?!” и “Мочу на вторую полочку ставим, кал на первую!”.

И так всю смену. Каждый день.Как она решила выбрать эту работу? Закончила медучилище молодая и перспективная, еще и тетенькой даже не стала, а девушкой, пришла по распределению в поликлинику, а ей и говорят, мы, Марь Иванна, очень ценим молодые и перспективные кадры и посылаем вас на ответственный фронт сбора говна и сцак у населения! А Марь Иванна улыбается и думает, вот и мне нашлась нужная для страны работа. Это вам не клизмы ставить и не капельницы с уколами колоть! Я теперь на авангарде медицинской диагностики! Говно и сцаки имеют важнейшее значение для лечения хворей и болезней.

И теперь уже сорок лет принимает из окошка анализы. И если сканировать все предметы, которые она видела за всю свою долгую медицинскую жизнь, то говно она видела больше, чем собственный дом, детей и даже еду.

Вот так. Чужая душа потемки. Кому арбуз, а кому и свиной хрящик. Чувствую, просрал я свою жизнь на стишки всякие и другие буковки. Нет во мне решимости выбора. А ведь мог бы кондуктором в троллейбусе стать. Эх, житие мое…