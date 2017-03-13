{ 13 марта 2017 }

Инвалиды

Рубрики: [Фейсбук]  

В сборной России по футболу играют сплошь инвалиды, но отчего-то никто не возмущается, что цинично и мерзко режиму прятаться за спины обиженных природой, посылая этих несчастных людей соревноваться со сборными, где нет таких увечных горемык, как в нашей команде.
Как же надоели эти пресловуые двойные стандарты!
И никого не волнует, что каждый выход на поле страдальцев в форме сборной чреват неизличимой душевной травмой для любого из тех, кто вынужден на футбольных полях мира испытывать невыносимые унижения и душевные страдания, отвлекая внимание мировой общественности от того, что в это время кровавый режим аннексирует все новые и новые территории!

Аркадий Кайданов


Похожие посты:

Нет похожих(( Может быть это подойдет: История с Украиной.

$LF

Оставьте комментарий



«««

﻿