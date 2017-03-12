«Конг: Остров черепа»: Запах напалма по утрам 

Давайте начистоту – «Конг: Остров черепа» изначально преподносил себя как кино исключительно о гигантской обезьяне, это были видно из многочисленных постеров и рекламных роликов. Даже само название не просто указывает на протагониста фильма, но и на локацию его обитания (череп также принадлежит собратьям Конга). Единственным опасением того, что наше зрительское внимание отвлекут от короля обезьян, был умопомрачительный актёрский состав, отсвечивающий звёздами первой величины. Однако старина Конг с самых первых кадров даёт понять, что в этом фильме только один король.

Постановщиком очередного перезапуска истории о Кинг Конге стал молодой Джордан Вот-Робертс, чей фильм заметно отличается от предыдущих версий. Если кино 76 года слегка отошло от оригинала 1933 года, рассказывая более меркантильную и бездушную историю поисков огромной обезьяны, то Питер Джексон в 2005 опирался строго на замечательный первоисточник и всячески его усовершенствовал под стать современности (и именно это кино стало основной интерпретацией Кинг Конга для нашего поколения). «Кинг Конг» Джексона отличается от «Конга» Вот-Робертса, как классическая викторианская драма отличается от современной серии «Форсажа». Вся эта работа с героями, костюмами, декорациями и аутентичностью того времени у Джордана заменена на термоядерный экшен, яркий стиль и подкос под «Апокалипсис сегодня» Копполы. Никакого развития персонажей, никакой драматургии, только свирепый величественный Конг, только хардкор.

«Остров черепа» стал вторым фильмом во вселенной Warner Bros. – MonsterVerse. В нём есть несколько мостиков к «Годзилле», главный из которых спрятан в сцене после титров (встреченной восторженным рыком фанатов по всему миру). Насколько мы помним, «Годзиллу» Гарета Эдвардса несколько лет назад ругали из-за недостатка самого монстра на экране, мол «мы пришли смотреть на огромного короля ящериц, а нам вместо этого подсунули какую-то сопливую драму про военного и проблемы японских властей». Отчего фильм чётко можно разделить на две часовые половины – до появления Годзиллы и после. У Вот-Робертса Конг появляется уже в самом начале, тем самым обозначая, что это кино будет исключительно про монстра. Каждый раз как Конг в кадре, кино завораживает, но стоит фокусу перейти на людей, оно начинает буксовать. Дело в том, что в «Годзилле» при всём желании нельзя вырезать одну из двух частей фильма без вреда другой и потери общего смысла, в «Конге» же можно вырезать абсолютно все сцены без обезьяны и монстров, и кино ничего не потеряет. Данный аргумент совсем не в пользу Вот-Робертса, который вместе со сценаристами умудрился «слить» весь каст фильма. Сэмюэл Л. Джексон играет картонного генерала с одной лишь мыслью – «убить обезьяну», игнорируя здравый смысл и свой многолетний военный опыт. Том Хиддлстон представляет собой смесь Натана Дрейка и Хана Соло без какой-либо внятной истории персонажа и дальнейшего развития. Вроде как в фильме есть намёки на влюблённость его персонажа и героини Бри Ларсон, но это показано так, будто бы «что-то такое было в оригинальном фильме, давайте мы покажем, как они обнимаются пару раз, зритель всё поймёт», хотя из логики происходящего это не следует. Самой Ларсон достаточно лишь улыбаться на камеру, что она весь фильм и делает, кроме сцен ужаса перед Конгом. Точно такой же намёк на то, что Конг влюбился в героиню Бри – «пару переглядываний глаза в глаза достаточно, чтобы зритель просёк связь». Джон Гудман играет таинственного заводилу всего происходящего, который никому ничего не рассказывает. Один лишь Джон Си Райли хоть немного получил развитие своего персонажа, и то лишь потому, что нужно было объяснить, как он попал на этот остров – здесь явно одним бы намёком обойтись не удалось.

Однако кому нужны продуманные, мотивированные персонажи в фильме о гигантской обезьяне? Главное, что экшен-сцены поставлены великолепно (хоть Вот-Робертс местами откровенно хитрит, включая искрящиеся хиты The Stooges и Black Sabbath, способные зарядить адреналином даже сцены вышивания бисером), Конг получился замечательно смоделирован на компьютере и его драки со всевозможными монстрами вышли увлекательными, безжалостными и брутальными до скрежета зубов. Здесь и вырисовывается прелесть MonsterVerse: концепция этой общей вселенной очень органично заняла свою нишу в современном фантастическом кинематографе (где на данный момент можно лишь найти «Тихоокеанский рубеж» дель Торо). Мы помним фразу героя Кена Ватенабе из «Годзиллы» – «пусть они дерутся», в «Конге» же мы слышим продолжения этого высказывания – «это не наша земля», «не мы правим планетой» и так далее. Концепция вселенной в том, что она исключительно ориентирована на монстров, в то время как Marvel и DC лихорадочно пытаются найти новые способы очеловечить выдуманных героев комиксов и привязать их к реальности и людям, Warner Bros. идёт в абсолютно другую сторону, делая акцент на многометровых гигантах и их выяснении отношений. В 2019 мы увидим, как Годзилла встретит своих исконных противников – Мотру, Гидору и Родана, а в 2020 при учёте всех ошибок Эдвардса и Вот-Робертса нас ждёт, возможно, одно из самых грандиозных противостояний в кинематографе 21 века, в котором, к радости миллионов фанатов, мы в равной мере сможем насладиться, как грациозным Кинг Конгом, так и могучим Годзиллой.

«Конг: Остров черепа» очень бодро и дерзко открывает сезон блокбастеров, выкатив крайне стильную интерпретацию истории о короле обезьян, в полной мере компенсируя зияющую пустоту персонажей и прямолинейность фильма зубодробительным и всеохватывающим экшеном.