«Логан»: В долине больше нет бандитов

Когда дело доходит до прощания, всегда тяжело. Особенно трудно, если прощаться приходится с целой эпохой и любимым для многих персонажем детства, её олицетворяющим. Росомаха стал определяющим героем в карьере Хью Джекмана, а «Логан» вполне заслуживает звания определяющего кинокомикса всей вселенной X-Men. Жёсткое, брутальное, беспринципное и в тоже время очень трогательное кино, именно такого фильма о Росомахе мы заслуживали с самого первого появления Хью в образе когтистого мутанта на экране.

Отличительной чертой всей саги о мутантах стала огромная вариация временных рамок рассказываемых историй, от наших дней до 60-х и 70-х годов XX века. Сеттинг «Логана» получает своё развитие в относительно недалёком будущем – в 2029 году. Уже более двух десятилетий на свет не появлялось ни одного мутанта, а те, что были до этого либо умерли от отравления искусственными добавками в повседневную пищу вроде газировки или хлопьев, либо чудесным образом миновали этой участи и тщательно скрываются на закате своих дней. Ко второй группе относится как раз-таки Логан, обитающий на заброшенной мексиканской ферме вместе с двумя другими выжившими мутантами – альбиносом-траппером Калибаном (Стивен Мерчант) и страдающим от неконтролируемых приступов из-за прогрессирующего Альцгеймера Чарльзом Ксавье (Патрик Стюарт). Кроме того, сам Логан уже не такой как прежде – способность к самоисцелению заметно ослабла, мышцам всё труднее поддерживать адамантиевый скелет, поэтому ему приходится хромать на одну ногу, да и когти выходят уже не с той скоростью и надежностью как раньше. Но не только время беспощадно к героям: препаратов для Чарльза ограниченное количество, а Логана начинают преследовать одновременно двое – колумбийская женщина Габриэла с ребёнком и федеральный агент Пирс (Бойд Холбрук). Однако на этот раз не он основная цель преследователей и катализатор всех событий, а та самая девчонка по имени Лора (потрясающая Дафни Кин).

«Логан» частично основан на культовом комиксе Марка Миллара и Стива Макнивенапро Росомаху на закате лет «Старик Логан». Однако режиссёр Джеймс Мэнголд взял только форму сюжета (вестерн в декорациях антиутопического будущего) как каркас истории, которую он изменил фактически полностью. Мэнголд любит вестерны, он отлично их знает и умеет с ними работать, тому доказательство его прекрасный «Поезд на Юму», который теперь с «Логаном» делит звание лучшего фильма в карьере режиссёра. А ведь у них есть много общего: оба брутальные вестерны (хотя ко второму всё же следует приписать приставку «нео») и оба по форме развития сюжета представляют собой роуд-муви. Конечный выбор в сторону одного из двух фильмов будет зависеть у каждого от персональных предпочтений – «Поезд» всё же ближе фанатам исконно классических вестернов, в то время как «Логан» придётся по душе любителям историй по комиксам. Однако в тоже время, этот фильм принципиально выбивается из общепринятого определения кинокомиксов. Вся эта фантастическая оболочка, мутанты и привязка к франшизности не то, чтобы оказываются полностью проигнорированы Мэнголдом, но режиссёр недвусмысленно даёт понять, что не в них суть данного фильма. Он в первую очередь, как видно из названия, о Логане, а не о Росомахе. О вполне реальной и ощутимой смерти, а не об идеализированном супергеройском бессмертии (как было замечательно показано в сцене с Логаном, размахивающим комиксом о Росомахе и в гневе объясняющим юной Лоре, что всё это выдумки, всё было не так, и люди умирали на самом деле).

Не секрет, что это второй фильм Джеймса Мэнголда о Росомахе, предыдущий рассказывал о приключениях самого харизматичного мутанта в Японии. Тогда режиссёру не в полной воле дали воплотить все свои идеи в реальность, пришлось подстраиваться под рейтинг, под каноны истории и под пожелания продюсеров. «Логан» же получился таким, каким был задуман с самого начала, ведь это не только проект мечты Мэнголда, но в первую очередь самого Хью Джекмана, который фактически своим авторитетом выбил у студии «взрослый» рейтинг и полную независимость при производстве. Для Джекмана этот фильм изначально был очень важным и личным, он прекрасно понимал, что его образ в кино значит для миллионов поклонников, он осознавал, что не только Росомаха заслуживает достойного прощания, но и его преданные фанаты, число которых больше, чем у любого другого героя мутантской франшизы. Хью всего одной ролью выбил себе вечную память целого поколения, его имя стало главной ассоциацией с серией фильмов о «Людях-Икс», поэтому ещё до просмотра было не важно, как именно «Логан» закончится, все знали, что это будет тяжело.

Сместив акценты с фантастических элементов, режиссёру удалось больше времени уделить драме, а, следовательно, и актёрской игре. У Джекмана здесь наконец появилось достаточно пространства не только для размахивания когтями, но для полноценной демонстрации своих драматических талантов. Ему не уступает Стюарт, а также мини-версия Росомахи в исполнении дебютантки Дафни Кин, у которой теперь есть все шансы пойти по стопам Милли Бобби Брауниз «Очень странных дел». Ещё очень рано говорить о наградном потенциале фильма и в частности самого Джекмана, но вспоминая ещё не успевший затихнуть шум от «Дэдпула» и держа в уме более чем достойную критику, то «Логана», наверное, впервые за долгое время хотелось бы увидеть в паре-тройке престижных номинаций как представителя одной из самых передовых и смелых экранизаций комиксов последних нескольких лет.

Но отойдя от неожиданного для многих уклона в драматизацию и глубину истории, стоит отметить и присущие серии экшен-сцены. Здесь также удалось добиться заметного прогресса: впервые рукопашные сцены сражений Росомахи на когтях сняты и смонтированы так, что смотрятся они на одном дыхании и не отдают за километр откровенной постановкой. Сцены с Лорой также замечательно показаны, демонстрируют выдающую хореографию и являются отличным примером умения заставить зрителя вжаться в своё кресло. Финальный акт в лесу так вообще пробирает до мурашек, от перехода Логана в режим берсеркера до его объединения с Лорой.

«Логан» идёт вопреки определению кинокомикса, другими словами, он не рассчитан на массовую аудиторию, ведь она его попросту не поймёт. Это мрачный и жестокий фильм под два с лишнем часа, пропитанный скорее отчаянием и безысходностью, нежели привычным не особо замороченным сюжетом с местами туповатым юморком. Кино Джеймса Мэнголда одновременно напоминает «Безумного Макса» Джорджа Миллера и классический вестерн 53 года «Шейн» Джорджа Стивенса, который «Логан» всячески цитирует – начиная с культовых фраз и заканчивая кадрами из фильма. И каждая такая мелочь, каждая ассоциация, мысль, пропитывающая фильм, идеально подобранная музыка, добротный экшен и естественность происходящего превращают «Логана» в целостное, независимое и самобытное произведение, способное стать жемчужиной жанра на долгие годы вперёд. Однако самое приятное в этом всём – то, что именно такого достойного, искреннего и трогательного прощания Хью Джекман заслужил за годы своих стараний, «Логан» стал его лебединой песнью, звучание которой теперь навсегда останется в наших сердцах вместе с воспоминаниями о его когтистом образе.

Спасибо за всё, Хью. Мы будем скучать, Логан.