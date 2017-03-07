Только что вышла в свет книжка Александра Коржакова “Борис Ельцин: от рассвета до заката”. За свой опус автор, не постеснявшись, запросил у издателя 3 миллиона долларов. Получил, конечно, намного меньше. Чуть раньше в 100000 долларов оценил свой автобиографический [Читать...]

Последняя книга, которая отчасти стала сетевой “темой” – “Обитель” Прилепина. Было это аж в 2014 году. Хотя и тогда обсуждался не столько сам роман, сколько его автор. Тысячи людей готовы потратить полтора десятка часов на просмотр очередного сериала [Читать...]