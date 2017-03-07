{ 7 марта 2017 }

Писатели

Рубрики: [Фейсбук]  

В октябре на литературном форуме рассказывали: Чечня – единственный регион РФ, где члены союза писателей получают фиксированную стипендию порядка 20 тысяч рублей в месяц. Т.е. какой-нибудь Магомед из Гудермеса месяц валяет дурака, пишет “Рамзан – царь!” и получает за это деньги. А русская девочка-поэтесса из Иванова вынуждена горбатиться в библиотеке за 10 тысяч. Понимаете теперь почему не любят Кавказ? Но Магомед помимо этого одновременно может состоять в союзах композиторов и художников –  в месяц будет набегать тысяча долларов за безделье. И деньги Магомеду ведь поступают из госбюджета через субсидии и субвенции – Чечня сама не зарабатывает. Т.е. русская поэтесса из Иванова тянет на себе паразита из Чечни. Справедливо ли такое государство? Нужен вам Русский мир в такой версии?

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

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