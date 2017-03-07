В октябре на литературном форуме рассказывали: Чечня – единственный регион РФ, где члены союза писателей получают фиксированную стипендию порядка 20 тысяч рублей в месяц. Т.е. какой-нибудь Магомед из Гудермеса месяц валяет дурака, пишет “Рамзан – царь!” и получает за это деньги. А русская девочка-поэтесса из Иванова вынуждена горбатиться в библиотеке за 10 тысяч. Понимаете теперь почему не любят Кавказ? Но Магомед помимо этого одновременно может состоять в союзах композиторов и художников – в месяц будет набегать тысяча долларов за безделье. И деньги Магомеду ведь поступают из госбюджета через субсидии и субвенции – Чечня сама не зарабатывает. Т.е. русская поэтесса из Иванова тянет на себе паразита из Чечни. Справедливо ли такое государство? Нужен вам Русский мир в такой версии?