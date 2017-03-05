Сейчас в эфире у Максимова, сказавшего, что ушли два великих артиста – Петренко и Тараторкин, Жванецкий очень некрасиво съехал с имени Тараторкина, сказав, что его знал плохо. Когда Максимов второй раз назвал Тараторкина великим, Жванецкий просто прокочумал, резко перейдя на то, что в зале сидит какой-то мужик, издающий его книги.
Стало противно
{ 5 марта 2017 }
Жванецкий
Сейчас в эфире у Максимова, сказавшего, что ушли два великих артиста – Петренко и Тараторкин, Жванецкий очень некрасиво съехал с имени Тараторкина, сказав, что его знал плохо. Когда Максимов второй раз назвал Тараторкина великим, Жванецкий просто прокочумал, резко перейдя на то, что в зале сидит какой-то мужик, издающий его книги.
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