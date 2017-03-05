Закавказские магазинные и ресторанные работники играют в нынешней России ту роль, какую в старой России играли опытные, ловкие выходцы из деревень, составлявшие целые гильдии половых и приказчиков, извозчиков и швейцаров, и, главное, мелких купцов со своими лавками.

Та, прежняя Россия – из Гиляровского и Ивана Шмелева, – это теперь Закавказье.

И любое армянское или азербайджанское заведение – которое сделано не вчера, не в качестве дрянной сети для случайных менеджеров, а сравнительно давно, и там сидят вовсе не менеджеры, а пожилые мафиози или опасные ребята в спортивных костюмах и с бородой без усов, – это и есть единственный оставшийся нам аналог русского трактира, того самого, где “чего изволите-с” и “не извольте сумлеваться, в лучшем виде подадим-с”.

И никаких тебе крохотных кусочков еды на огромных тарелках, безумных “хлебных корзин” за триста рублей, которые надо полчаса “разогревать”, тошнотворного “стильного дизайна” и бессмысленных девочек, уверенных в том, что они – временно подзадержавшиеся здесь звезды Первого канала.

Только мясо, лаваш, зелень и понимающие улыбки немолодых мужиков, которые, может быть, еще самому Деду Хасану на стол подавали.

Но ведь не только же рестораны.

Около моего дома – четыре магазина. Из них три – условно “русских”, а один – закавказский.

И это, конечно, небо и земля.

В русском магазине ты – никто. Тебя просто нет. Продавщицы смотрят буквально сквозь тебя, и тебе даже в бреду не придет в голову обратиться к ним с какими-нибудь “капризными пожеланиями”.

Ясно же, что перед тобой – не настоящие торговцы, те, которые в лавках расхваливают свои товары и ловят покупателей, угождая их вкусам, а усталые, несчастные люди, замордованные своей трудной жизнью, бедностью, пьющими мужьями, долгими сменами и дальними дорогами.

Когда ты приходишь в русский магазин, тебе стыдно за то, что ты туда вообще пришел.

Отнял у людей их последние, может быть, силы, которые они потратили на обслуживание тебя – вместо того, чтобы выдохнуть и посмотреть телевизор.

А в закавказском магазине – совсем другой мир.

Там почему-то не стыдно, что ты пришел.

Там – уже буквально со второго раза тебя узнают, и здороваются, и смеются, и помнят, что ты у них покупал, и всем своим видом показывает, как они довольны, что ты купил на эти свои жалкие триста рублей что-то именно у них, и хотят, чтобы ты еще пришел, рады вас видеть, Парфен Макарыч.

А я, знаете ли, люблю шоколадные вафли.

Обычные такие вафли – их на вес продают, но продают редко.

И вот я – ну совершенно уже ошалев от армянской (или, может быть, азербайджанской? в кои-то веки неважно) вежливости и услужливости, тяну им мечтательное:

- А нет ли у вас вафлей шоколадных? Ну, таких… как бы вам объяснить… эх! Жаль, жаль, обязательно нужно, чтобы вы такие – (не могу, правда, им рассказать, какие именно), – вафли продавали, а я к вам за ними приду.

И что же вы думаете.

Захожу – а они зовут меня в кондитерский отдел, и показывают те самые вафли, о которых я путано говорил.

Они запомнили и нашли.

Но если бы я был глуп, если бы я был либерал, я бы свел это рассуждение – к обвинению.

Ну, как “у них” принято: закавказские народы, мол, хорошие, а мы плохие.

От них одна польза, а что от нас?

К счастью, я давно разучился так думать.

Советская власть – эта страшная воронка, поглотившая все частное, все отдельное, все собственное в русской жизни, – буквально убила в нашем народе способности к сервису и торговле.

Выжгла эти таланты и выморила их обладателей, полностью заменив мир лавок, рынков, трактиров, ремесел, хозяев, ярмарок и услуг – унифицированной вселенной завода, райкома и казармы.

И от этого проклятия, от этого обвала и сведения всего вообще разнообразия жизни к производству танков, – мы не отошли до сих пор.

Уже и танк заржавел, и завод приватизировали, и райком сначала закрыли, а потом снова открыли, но уже фуфлыжный, поддельный, – а русский человек так и не может уже стать настоящим торговцем, купцом, продавцом, официантом.

“План” убил “дело”.

Потом план исчез, а дело все равно не появилось.

Вместо него – хлебная корзина за триста рублей, да и той нету, потому что она “разогревается, ждите”.

А Закавказье, которое Советская власть не убила, которое она любила, и за которым ухаживала, – осталось.

И мы заходим в их магазины и рестораны, и видим, как то, что когда-то умели мы, что было когда-то русским, – теперь умеют только они.

Спасибо им.

Но нашей власти и нашей жизни – по-прежнему советской в высшем каком-то смысле, – нет, не спасибо.