По поводу излечения бюстами, иконами и мощами, расскажу вам одну познавательную историю. Знавал я одну даму благородных кровей, дочь бывшей продавщицы комиссионного магазина и машиниста электровоза.

Дама была статная, кровь с молоком, грудью высока, бровью черна, лицом лепа.

Но со временем кровь стала пожиже, а молоко подкисло, случилась с дамой беда. Захворала она тяжко. Болезнь была, скажем сразу, не хорошая. Опасная для здоровья и даже жизни.

Кинулась она к врачам, слезы градом, мол, лечите меня, эскулапы дорогие, я ведь и жизни этой не видала толком, обидно помирать во цвете лет.

Доктора почесали в затылке и принялись за лечение. Лечили долго. Даже пару операций сделали. Консилиумы устраивали, новые лекарства рекомендовали.

А дама эта между процедурами к мощам бегала. Аккурат в соседнюю церковь. И регулярно к ним прикладывалась в надежде, что высохший предмет тела давно умершего человека поможет ей восстановить ее предметы тела.

Так прошло какое-то время, и мудрые врачи торжественно объявили даме о том, что теперь она окончательно излечена и может опять наслаждаться жизнью.

Да и дама сама стала чувствовать, что в организме ее все наладилось, кровь забурлила должным образом, а молоко опять завезли.

Выписалась она из стационара и домой пошла, а по пути всем рассказывала, что излечили ее именно мощи эти расчудесные.

А врачи? А что врачи? Медицина-то у нас говно, как бы не мощи, то и не вылечили бы. Лежала бы сейчас дама хладным трупом в прозекторской, а патологоанатом потрошил бы его лобзиком.

Слава тебе господи, избавил святой Пантелеймон.