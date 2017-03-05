Христианину легко быть в одиночестве. Ему не нужна “своя партия”, ему не требуется группа поддержки.
Один против беснующейся толпы – lля истории Церкви это самая то ни на есть обычная история. Христианину привычно выглядеть нелепым, смешным, странным, нерациональным, безумным.
Христианину не нужна стая. Он – человек свободной воли. Соль земли. Свет на вершине холма…
Человеку религиозно невежественному невозможно понять Поклонскую. Он всегда будет искать понятное ему рациональное объяснение её совершенно нерациональных поступков. Он вспомнит Навального, депутатскую зарплату и вывернет наизнанку все свои тайные подлые мыслишки.
Но от простых этих объяснений остается какое-то странное и гадкое чувство. Все это чувствуют и от того бесятся еще больше.
Поклонская
Христианину легко быть в одиночестве. Ему не нужна “своя партия”, ему не требуется группа поддержки.
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