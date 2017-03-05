Наташа Поклонская, безусловно, очень красивая девушка. Трудно противостоять её очарованию и невозможно не восхищаться её стальным характером, принципиальностью и бесстрашием. Я даже уверен в том, что она одна из немногих, кто не брала и не будет брать взятки [Читать...]

Наташа Поклонская, безусловно, очень красивая девушка. Трудно противостоять её очарованию и невозможно не восхищаться её стальным характером, принципиальностью и бесстрашием. Я даже уверен в том, что она одна из немногих, кто не брала и не будет брать взятки [Читать...]