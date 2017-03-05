Глупо, конечно, но долгое время жил с заблуждением, что телеканал ОТР – плод коллективной рефлексии нашей неполживой иннтеллигенции, затея бессмысленная. Утром, в полусне зацепил пультом программу “Большая наука. На грани безумия” с замечательно разумным Алексеем Семихатовым и обрёл целый час незамутнённого кайфа.

У него в гостях два професора-философа, представители двух самых древних и мудрых народов – еврей и армянин. Аркадий Исаакович Липкин и Акоп Погосович Назаретян.

Говорили професора о многом, о моральной ответственности учёных… При этом сами учёные демонстрировали крайнюю неуверенность в толковании процессов. Очень рекомендую пересмотреть. На сайте повтор передачи ещё не повис, поэтому без ссылки… но оч рекомендую к просмотру… не поленитесь.

Мысль, которой хочу поделиться здесь и сейчас. В своих спорах по поводу происходящего сегодня во всех сферах нашей жизни ловил оппонентов на уверенности в том, что человечество развивается по восходящей. Передача развенчивает это заблуждение. На противоположном краю дискурса мне, как ни странно, видится другая представительница древнего народа – Евгения Альбац. Она не сомневается. Она уверена в неукоснительном векторе движения человечества к абсолютной гармонии. Учёные философы не уверены, а она и вся её компания уверены. При этом, Альбац и её последователи почему-то приняли западно-европейский вектор развития нашего вида в качестве основного. Вот надо бы им всем принудительно посмотреть упомянутую передачу с прекрасными Липкиным и Назаретяном. Пускай даже такой просмотр придётся организовывать в каком-нить СИЗО.