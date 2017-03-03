Безнадёжность

Разве может какая-нибудь другая страна в мире дать человеку то ощущение великой, грандиозной безнадежности, какое дает ему февральская и мартовская Россия?

Серое небо без малейших проблесков солнца.

Грязный, с черными проплешинами, подтаявший снег.

Бетонные многоэтажки, хаотично и безобразно раскиданные под этим небом, в этом снегу.

Работники ЖКХ, что-то уныло ковыряющие в замерзшей земле.

Вывески и объявления – продаем контрафакт, купим волосы, деньги быстро, ломбард, букмекерские ставки, бриллианты, салон красоты, деньги прямо сейчас.

Усталые люди – обходящие лужи, скользящие с тяжелыми сумками на льду, торопящиеся к маршруткам, где уже сидят другие усталые люди.

Гаражи и заборы.

Надписи на заборах: АУЕ, АУЕ. Это тюремные надписи.

Голые черные деревья.

Офисные и заводские здания того особого, уродливого стиля, какой был популярен в позднем Советском Союзе, и которому не хочется искать никаких архитектурных определений, а хочется просто сказать: уродливый стиль. Эти здания выглядят так, словно бы их специально делали такими. А давайте уродство построим? А если еще похуже?

Строительные краны, канавы с глиной и мутной водой.

Нарядные женщины, которые перебираются через канавы по доскам, стуча каблуками.

Замызганные какой-то пакостью автомобили, ботинки, замызганные реагентами.

Трубы дымят. И другие трубы – они не дымят.

Колючая проволока по забору.

Надпись на заборе: БЫТЬ ВОИНОМ.

И снова серое небо, окна панельных домов, лед, грязный снег и серое небо.

Где еще в мире есть эта великая безнадежность, это особое, бесконечное уныние?

Мне так же плохо, как и этому миру, и я унываю с ним вместе, со всеми кранами, гаражами, заборами, лужами, маршрутками, подтаявшими сугробами и купленными волосами.

Я люблю мой русский февраль, русский март.