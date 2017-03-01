{ 1 марта 2017 }

Есть в Фейсбуке сильный раздражитель

Рубрики: [Фейсбук]  

Есть в ФБ сильный раздражитель – когда видишь в ленте мурло (бородатое, как правило), очередного духовного импотента, чванливого и глупого, несущего ахинею и по всем вопросам имеющего мнение. Неважно, патриот он или либерал – он глуп, и это главное.

В школе таких заталкивали в девчачьи туалеты.

Что-то, видимо, этих мудаков там так сильно испугало или поразило, что они всерьез объявляют себя интеллигентами, не ужасаясь самого этого слова.

И именно в лентах не по уму добавленных дамочек (с кем не бывает!) я и вижу этих уродов.

Слава Богу, никогда – в лентах людей, с кем знаком воочию.

Их – большинство.

А эта перхоть мохнорылая…

Есть емкое армейское выражение:

«П.. да нестроевая».

У меня всё.

Игорь Воеводин

Писатель, публицист, телеведущий. Служил в армии, учился на факультете журналистики МГУ (Международное отделение). Владеет французским, шведским и болгарским языками. В СМИ как профессиональный журналист работает с 1986 года. Фотограф, автор персональных выставок и публикаций в отечественных и международных глянцевых журналах. Путешественник, обошел и объехал всю Россию. Дважды прошел Северным морским путем. Ведёт авторскую программу «Озорной гуляка» на РСН .

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