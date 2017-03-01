Есть в Фейсбуке сильный раздражитель

Есть в ФБ сильный раздражитель – когда видишь в ленте мурло (бородатое, как правило), очередного духовного импотента, чванливого и глупого, несущего ахинею и по всем вопросам имеющего мнение. Неважно, патриот он или либерал – он глуп, и это главное.

В школе таких заталкивали в девчачьи туалеты.

Что-то, видимо, этих мудаков там так сильно испугало или поразило, что они всерьез объявляют себя интеллигентами, не ужасаясь самого этого слова.

И именно в лентах не по уму добавленных дамочек (с кем не бывает!) я и вижу этих уродов.

Слава Богу, никогда – в лентах людей, с кем знаком воочию.

Их – большинство.

А эта перхоть мохнорылая…

Есть емкое армейское выражение:

«П.. да нестроевая».

У меня всё.