Есть в Фейсбуке сильный раздражитель

Есть в ФБ сильный раздражитель – когда видишь в ленте мурло (бородатое, как правило), очередного духовного импотента, чванливого и глупого, несущего ахинею и по всем вопросам имеющего мнение. Неважно, патриот он или либерал – он глуп, и это главное.
В школе таких заталкивали в девчачьи туалеты.
Что-то, видимо, этих мудаков там так сильно испугало или поразило, что они всерьез объявляют себя интеллигентами, не ужасаясь самого этого слова.
И именно в лентах не по уму добавленных дамочек (с кем не бывает!) я и вижу этих уродов.
Слава Богу, никогда – в лентах людей, с кем знаком воочию.
Их – большинство.
А эта перхоть мохнорылая…
Есть емкое армейское выражение:
«П.. да нестроевая».
У меня всё.