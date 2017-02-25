В Перу мне объяснили, что инки это не народ. Инки это аристократия местных индейцев, кечуа и аймара, которые по рождению своему объявлялись живыми богами. Они всю жизнь сидели на мягких креслах, а остальные индейцы, которые были не богами, а следовательно, не инками, кормили их из золотых ложечек, омахивали их перьями, протирали влажными тряпочками и строили им комфортабельные города, типа Мачу-Пикчу, где инки могли бы наслаждаться жизнью под сладкий лепет мандалин и совокупляться друг с другом. Более того, не смотря на то, что инки не приносили обществу никакой пользы, они диктовали законы, по которым жило активное население страны. Потом, правда, пришли конкистадоры и перебили всю эту богемную братию к чертовой бабушке, с одной стороны, уничтожив сложившийся уклад государства, а с другой стороны облегчив существование простолюдинам. Правда не надолго, так как работать на испанцев тоже радости приносило не много.

В Израиле тоже есть свои инки. Нет, не думайте, я не сошел с ума, я вам сейчас все объясню.

Израильское общество имеет очень четкое межевание. Такого, пожалуй, нет ни в одной другой цивилизованной стране. А Израиль, как ни крути, государство цивилизованное, стоит в авангарде многих мировых достижений науки, техники, медицины и так далее.

Есть очень четкие границы между религиозным (ортодоксальным) населением и светским.

Пока светское население работает, служит в армии, учится, платит налоги, ортодоксы молятся. Всё. Больше они не занимаются ничем. Большинство их сидят на шее у государства, получая пособия на себя и на многочисленное потомство, которое рожают на свет чуть ли не ежегодно, так как, предохранение во время секса супруга и супруги запрещено. Как говорится, бог дал, надо брать.

Потому светское население кормит не только армию и военную промышленность, что, собственно, вполне обусловлено политической ситуацией и многолетним противостоянием с арабами, но и кормит всю эту черно-белую гвардию нахлебников. Причем на кого уходит больше денег, еще не известно.

Если бы Израиль отказался от этого, он давно бы технологически ушел далеко вперед, осуществив различные дорогостоящие проекты в стартапе, коих там огромное количество. Израиль был бы еще более передовой, цветущей и привлекательной в туристическом плане старной. Там для этого есть все. И теплые моря, и бальнеологические курорты Мертвого моря, и Кинерет, огромное количество исторических памятников.

И самое главное, цены на жизнь в стране были бы не такими конскими, какими являются сейчас. Подумать только, квартира в заштатном Кирьят-Гате стоит как приличное жилье в Москве. Цены на фрукты и овощи, которых в Израиле собирают по нескольку урожаев в год стоит не дешевле, чем в России, где бананы и ананасы, как известно не растут.

Но Израиль продолжает кормить своих инков. Кормить, баловать и протирать тряпочкой. Более того, продолжает жить по их законам, так как календарь праздников и отпусков, выходных и вообще, канонов общепринятого быта, составлен на основе их, ортодоксальных законов. В Израиле нет гражданских браков, если вы хотите жениться, то идите к раввинам, не важно верующий вы или нет. Отнесите малую толику и живите в мире.

Я отнюдь не против того, чтобы в двадцать первом веке люди в шляпах зажигали свечи в синагогах, это их дело. Но меня просто бесит мысль о том, что страна, которую я люблю, страна, которую я всегда буду считать своей, страна, где живут мои дети и родители, мои родственники и друзья, имея возможность жить лучше, качественней, дешевле и успешнее, кормит этих не могущих никак нажраться до отвала инков с пейсами.

Учитывая то, что рождаемость у ортодоксов большая, чем у светских, то когда-нибудь придет момент, когда меньшинство будет кормить большинство, а потом и совсем исчезнет. Кто тогда будет кормить эту свору бездельников? Никто. Страна просто умрет. И конкистадоры тут совсем не причем. Мы сами себе и инки, и конкиста.